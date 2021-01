Không để xảy ra khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Theo Bộ Công Thương, nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng kể cả những giai đoạn tăng mạnh dịp gần Tết nên thị trường sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá.



Gia Lai: Siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa vùng nông thôn

Cung ứng hàng hóa phục vụ mua sắm Tết: Cần quan tâm đến người nghèo

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)





Bộ Công Thương cho biết để không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán 2021, ngoài việc chuẩn bị nguồn nguồn cung hàng hóa thiết yếu với lượng tăng trung bình từ 7-22% so với năm ngoái, các doanh nghiệp phân phối cũng xây dựng chương trình khuyến mại, kế hoạch bán hàng online nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh nhất cho người tiêu dùng.



Theo Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo nguồn cung thiết yếu trong dịp này, ngay từ vài tháng trước các doanh nghiệp bán lẻ lớn đã lên kế hoạch dự trữ và hiện tại hàng hóa đã về đến kho, sẵn sàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.



Đơn cử như Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) từ giữa năm 2020 đã phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp chuẩn bị kế hoạch tăng lượng hàng thiết yếu lên từ 2 lần.



Vì vậy, tại thời điểm này Saigon Co.op đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa thiết yếu lớn, có thể phục vụ trong 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu với tổng giá trị lên đến gần 5.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2019.



Ngoài ra, tại một số đơn vị khác như Vinmart hay Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), bên cạnh nhóm mặt hàng đăng ký theo chương trình bình ổn thị trường, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, còn chủ động nhập khẩu một số loại hàng hóa cao cấp phù hợp với nhu cầu của người dân trong dịp Tết.



Thế nhưng, với tiêu chí “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam,” tỷ trọng hàng Việt vẫn chiếm trên 90% tỷ lệ hàng hóa dự trữ.



Đại diện các doanh nghiệp phân phối cũng chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thói quen của người tiêu dùng đã thay đổi từ mua sắm trực tiếp sang online. Do vậy, để kích cầu sức mua của người tiêu dùng, Hapro đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn bán lẻ BRG đẩy mạnh triển khai hình thức mua sắm trực tuyến qua App BRG Shopping, fanpage, hotline, thẻ khách hàng thân thiết BRG Elite. Tương tự, siêu thị Co.opmart đã đẩy mạnh triển khai mua sắm online, wesbite...



Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp cũng đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, áp dụng giảm giá hàng Tết sớm, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và không bị dồn áp lực.



Đặc biệt, để phục vụ người tiêu dùng tốt nhất, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị cũng sẽ tăng giờ hoạt động thêm 3-4 giờ mỗi ngày, cửa hàng tiện lợi tăng 2-3 giờ. Đồng thời, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo Tết an toàn cho người dân.



Bộ Công Thương cũng đã có công văn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, đề xuất giải pháp bảo đảm cân đối cung-cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.



Riêng mặt hàng thịt lợn, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình sản xuất, chủ động hoặc đề xuất phương án để bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, chủ động có phương án nhập khẩu nếu cần thiết...



Các chuyên gia Tổ điều hành thị trường dự báo nhu cầu các mặt hàng nhóm thực phẩm, hàng hóa phục vụ Tết sẽ tăng, nhất là những mặt hàng nguồn cung đang thiếu tính bền vững như thịt lợn.



Hơn nữa, do ảnh hưởng của xu hướng phục hồi kinh tế thế giới sau dịch bệnh nên giá một số hàng hóa nguyên nhiên liệu chủ chốt trên thị trường thế giới tăng sẽ tác động đến giá hàng hóa trong nước.



Tuy nhiên, việc chuẩn bị Tết đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực nên nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng kể cả những giai đoạn tăng mạnh dịp gần Tết nên thị trường sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá.



Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhấn mạnh với vai trò quản lý nhà nước, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng sản xuất trong nước; kết hợp đẩy mạnh triển khai các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, hỗ trợ sản xuất hàng hóa trong nước thay thế hàng nhập khẩu; triển khai đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.



Từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá góp phần giúp người dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.



Ông Trần Duy Đông cũng lưu ý doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo cam kết về bình ổn thị trường, thực hiện đúng giờ bán hàng, giờ mở cửa, các chương trình khuyến mại sâu rộng kích cầu tiêu dùng dịp Tết, điều chỉnh phương thức bán hàng, kết hợp bán hàng trực tiếp với online cũng như vận chuyển, thanh toán.

Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)