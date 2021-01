Hải Dương: Bắt 14 xe rơ-mooc chở 300 tấn hàng nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ

Chiều 13.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn về Hà Nội tiêu thụ.



Xử phạt 50 triệu đồng vì kinh doanh hàng nhập lậu

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn về Hà Nội tiêu thụ. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương



Chiều 13.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện việc lợi dụng nhập khẩu hàng hoá chính ngạch để trà trộn hàng lậu vào Việt Nam...



Từ thông tin thu thập được, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã báo cáo Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập án đấu tranh. Từ việc nắm bắt được phương thức hoạt động của đối tượng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phá án.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13.1, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn về Hà Nội tiêu thụ. Trên đường vận chuyển các phương tiện dừng nghỉ tại trạm dịch vụ V52 Hải Dương, Km52, cao tốc Hải Phòng - Hà Nội (thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, bắt giữ.



Kết quả: 14 xe mang biển kiểm soát 89C-218.33 kéo rơ-mooc 15R- 15099; 14C- 10761 kéo rơ- mooc 14R-01362; 29C-29018; 14C-18765 kéo rơ-mooc 14R-01009 ; 19C-07358; 89C-22316; 14C-15411; 14C-21531; 14C-27321 kéo rơ-mooc 39R-09800; 14C-19194 kéo rơ-mooc 14R-01126; 14C-29000 kéo rơ-mooc 14R-01167; 14H-00349 kéo rơ-mooc 14R-01411; 14C-12824 kéo rơ-mooc 14R- 01430; 15C- 34228 kéo rơ-mooc 15R-04912 vận chuyển hàng hóa do Trung Quốc sản xuất gồm các mặt hàng giầy dép, quần áo, hàng tiêu dùng các loại... Tổng khối lượng khoảng hơn 300 tấn hàng.



Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Đặng Luân (LĐO)