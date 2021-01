Bắt quả tang 3 tấn bánh quy hết date 1 năm đang được "gia hạn sử dụng"

Hơn 3 tấn bánh quy có xuất xứ từ nước ngoài đã hết date sử dụng từ tháng 2-2020 đang được doanh nghiệp "gia hạn sử dụng" thì bị Đội Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Đội Quản lý thị trường Hà Nội bắt quả tang vào chiều 5-1.



Những mẩu bánh quy đã hết date sử dụng từ tháng 2 năm ngoái nhưng vẫn được dập lại date để bán. Ảnh do Bộ Công thương cung cấp



Tổng cục Quản lý thị trường và văn phòng Bộ Công thương vừa thông tin cho báo chí, sau thời gian dài trinh sát, chiều 5-1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đột xuất kiểm tra và bắt quả tang Công ty TNHH Chế biến nông sản Minh Quang - có trụ sở chính tại Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội do ông L.V.H. là đại diện theo pháp luật đang chứa, trữ một lượng lớn sản phẩm bánh quy do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu hết hạn sử dụng.



Kiểm đếm thực tế tại cơ sở này, Đội QLTT số 24 ghi nhận hơn 3 tấn bánh quy yến mạch hiệu Torku có nguồn gốc xuất xứ trên bao bì là từ Thổ Nhĩ Kỳ và đã hết hạn sử dụng từ tháng 2-2020 đang được công nhân ngang nhiên "gia hạn sử dụng" bằng máy dập date có sẵn tại doanh nghiệp.



Ngoài ra, tại đây còn có nhiều loại máy móc khác như máy in, máy đóng gói bao bì, sản phẩm cùng hàng loạt các loại túi, vỏ hộp để đựng, đóng gói sản phẩm.



Theo ông Nguyễn Huy Cường, Đội trưởng Đội QLTT số 24, phải mất một thời gian dài trinh sát, đội mới bắt quả tang vi phạm của doanh nghiệp này. Hầu hết các loại bánh, kẹo tại đây là hàng nước ngoài, được sản xuất từ năm 2018 và có hạn sử dụng đến tháng 2-2020. Doanh nghiệp này đã tiến hành vứt bỏ vỏ hộp với hạn sử dụng đã hết để chuyển sang một bao bì mới với hạn sử dụng mới dài hơn được in lại từ máy dập date có sẵn.

Theo VĂN PHÚC (SGGPO)