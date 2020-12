Yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa thủy điện tại miền Trung

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên.



Nỗi lo thủy điện



Ngày 4.12.2020, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có văn bản số 548/VPTT gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TCKN) Bộ Công thương; các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên.



Nội dung văn bản nêu rõ:



Trong những ngày vừa qua, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lũ lớn làm một số hồ chứa thủy điện đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Theo thông tin phản ánh từ các cơ quan truyền thông, báo chí, "Vào ngày 2.12, hồ thủy điện Buôn Kuốp xả lũ sai quy trình, gây thiệt hại về sản xuất, đời sống của người dân khu vực hạ du tỉnh Đăk Nông".



Cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: PCTT





Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đăk Nông, việc thông tin, cảnh báo xả lũ hồ chứa Buôn Kuốp đã được triển khai thực hiện, đồng thời Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy và chính quyền địa phương đã triển khai các văn bản chỉ đạo, ứng phó.



Mặc dù vậy, thiệt hại đáng tiếc về sản xuất của người dân vẫn xảy ra.



Nhằm rút kinh nghiệm từ sự việc trên và tăng cường các biện pháp chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại cho khu vực hạ du các hồ chứa trong mùa mưa lũ; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công thương, EVN, các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện khẩn trương rà soát việc tuân thủ quy trình vận hành, phương án đảm bảo an toàn hạ du, đặc biệt là công tác phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN, chính quyền các cấp trong khu vực chịu ảnh hưởng của xả lũ, trong đó có công tác thông tin, truyền thông, cảnh báo xả lũ cũng như các công tác bảo vệ người, tài sản, sản xuất khu vực hạ du như lồng bè nuôi trồng thủy sản, cây nông nghiệp... tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc.



Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt tới các cấp chính quyền và người dân trong việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với thiên tai, mưa lũ, đặc biệt là công tác sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn về người, tài sản, sản xuất.



Tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 190/TWPCTT ngày 14.11.2020 của Ban chỉ đạo về đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thủy điện.



