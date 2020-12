Thị trường mùa Giáng sinh: Giá cả tăng nhẹ, sức mua không mạnh

Không chỉ sôi động ở các cửa hàng truyền thống, phụ kiện trang trí Giáng sinh năm nay còn “chiếm sóng” tại các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo... và trên mạng xã hội.



Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Dù trời rét đậm nhưng vẫn đông người dân đi mua sắm đồ Noel trên phố Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Gần đến lễ Giáng sinh, khắp phố phường, trung tâm mua sắm, siêu thị, các cửa hàng lớn ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ chào đón Noel.



Thị trường phục vụ Giáng sinh cũng rất sôi động. Theo các tiểu thương kinh doanh sản phẩm trang trí, đồ lưu niệm, nhìn chung giá cả chỉ tăng khoảng 5% so với năm ngoái, sức mua cũng không mạnh. Đặc biệt, các sản phẩm trang trí cho mùa Giáng sinh năm nay chủ yếu được sản xuất trong nước.



Theo khảo sát của phóng viên tại các phố chuyên bày bán đồ trang trí cây thông Noel như Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá, Hàng Rươi, các mặt hàng trang trí như dây kim tuyến có giá từ 5.000-15.000 đồng/sợi; quả cầu thủy tinh có giá từ 25.000-100.000 đồng/quả, tùy kích thước và đồ vật bên trong; chuông trang trí cây thông có giá từ 80.000-180.000 đồng/quả.



Anh Nguyễn Văn Chí, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Chả Cá, cho biết mặc dù năm nay bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhiều mặt hàng không tăng hoặc tăng nhẹ khoảng 5% so với năm 2019.



Những sản phẩm trang trí hay các cây thông Noel nhựa, người tuyết, mô hình xốp trang trí, các phụ kiện nơ, bông tuyết, mũ ông già tuyết… rất bắt mắt, mẫu mã lại đa dạng và phong phú. Đặc biệt, các sản phẩm chủ yếu được sản xuất trong nước và được người tiêu dùng lựa chọn.



Ngoài ra, trên tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can còn bày bán người tuyết làm bằng xốp với nhiều kích cỡ khác nhau, giá của mặt hàng này dao động từ 250.000 đến 1 triệu đồng/sản phẩm. Vòng nguyệt quế với đường kính từ 60cm trở lên có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng/chiếc...



Không chỉ sôi động ở các cửa hàng truyền thống, phụ kiện trang trí Giáng sinh còn “chiếm sóng” tại các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendo... và trên mạng xã hội.



Đặc biệt, cây thông là mặt hàng bán chạy nhất. Hiện, cây thông mini làm bằng nhựa có giá khoảng 70.000-120.000 đồng/cây, những cây thông cỡ vừa có giá từ 250.000-700.000/cây, riêng loại cao 1,8m kèm phụ kiện trang trí có giá trên 2 triệu đồng/cây. Cầu kỳ hơn, nhiều gia đình còn tìm kiếm, săn lùng thông tươi nhập khẩu nguyên cây từ Hà Lan, Đan Mạch về trang trí.



Trong những năm gần đây, người dân Hà Nội có sở thích chơi cây thông thật được nhập từ các nước châu Âu, Mỹ, Australia với chiều cao từ 1,2-1,5m và giá khoảng 2-3 triệu đồng/cây, cây thông cao từ 2,7m có giá từ 8 triệu trở lên...



Bà Phạm Thị Na, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng cây thông Noel, cho biết năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn nên lượng thông nhập khẩu không nhiều, giá bán tăng nhẹ từ 300.000-500.000 đồng/cây so với năm trước. Hiện, cây thông cỡ nhỏ cao 1m, năm trước có giá 3,8 triệu đồng thì nay là 4 triệu đồng/cây, cao từ 3 - 3,5m có giá từ 29-30 triệu đồng/cây.



Trên phố Hàng Mã, những người ngoại quốc đang sinh sống tại Việt Nam đi mua sắm đồ chuẩn bị đón Noel. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)



Theo kinh nghiệm và chia sẻ của những người hay chơi cây thông tươi, cây thông thật có thể sử dụng được tối đa trong 8 tuần. Thông thật có ưu điểm là thân thiện môi trường, có hương thơm tự nhiên dễ chịu, đẹp và mang đậm không khí của mùa Giáng sinh. Với những cây thông thật thì người dân không cần phải trang trí nhiều phụ kiện đi kèm, bởi bản thân cây đã có dáng rất đẹp.



Anh Phạm Mạnh Cường, ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: "Những năm gần đây, tôi thường mua cây thông tươi về trang trí để đón Giáng sinh. Vì cây thông tươi đem lại cảm giác ấm áp, có hương thơm tự nhiên, mang đến sức sống cho ngôi nhà. Tôi hy vọng một cây thông tươi sẽ mang lại một năm mới an lành và hạnh phúc cho cả gia đình."



Thời điểm này, trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook cũng xuất hiện lời mời gọi sử dụng dịch vụ thuê ông già Noel phát quà Giáng sinh. Tùy vào quãng đường di chuyển, giá thuê ông già Noel dao động từ 150.000-250.000 đồng/lượt.

Theo Nam Giang (TTXVN/Vietnam+)