Phát hiện ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa bắt giữ xe ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.



Công an phát hiện xe khách chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA cung cấp.





Ngày 15.12, Công an thị xã Hương Trà cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô chở số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.



Trước đó, tối 9.12, Công an thị xã Hương Trà phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô khách BKS 74B-008.49 của Cty TNHH MTV Thu Hương (TP .Đông Hà, Quảng Trị) do hai tài xế Cao Thọ Thành (trú Hương Chữ, thị xã Hương Trà) và Cao Vũ Bảo (trú Triệu Phong, Quảng Trị) vận chuyển 270 thùng bia các loại, 50 thùng sữa Ensure, 20 thùng phấn… tất cả đều do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.



Tại thời điểm kiểm tra, các loại hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.



Hiện, cơ quan công an đã tiếp tục điều tra làm rõ.



https://laodong.vn/xa-hoi/phat-hien-o-to-cho-luong-lon-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-862526.ldo

Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)