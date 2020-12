Khánh thành Tổ hợp nhà máy chế biến thịt gà xuất khẩu lớn nhất Đông Nam Á

Ngày 23/12, Công ty TNHH CPV FOOD, thành viên của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (ở xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã tổ chức Lễ khánh thành Tổ hợp nhà máy CPV Food Bình Phước. Đây là tổ hợp chăn nuôi chế biến thịt gà xuất khẩu lớn nhất Đông Nam Á.



Tại buổi lễ khánh thành tổ hợp nhà máy, CP Việt Nam vinh dự đón Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Bình Phước tham dự và cắt băng khánh thành. Về phía Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (CPV) có ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc, Ban lãnh đạo các ngành thuộc CPV và Công ty TNHH CPV Food cùng hơn 400 khách mời là đối tác khách hàng và nhân viên CPV.



Sau hai năm diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh Bình Phước 2018, C.P. Việt Nam đã thực hiện hóa lời cam kết đầu tư và xây dựng tổ hợp nhà máy chế biến gà xuất khẩu CPV FOOD Bình Phước, đóng góp vào việc phát triển kinh tế của tỉnh và đời sống người dân địa phương.



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các khách mời thăm nơi sản xuất thực phẩm của CPV Foods



Dự án Tổ hợp nhà máy CPV FOOD Bình Phước có số vốn đầu tư ban đầu 250 triệu đô la Mỹ, công suất thiết kế lên đến 100 triệu con/năm (sau năm 2023), do Tập đoàn CP thực hiện. CPV FOOD Bình Phước được đánh giá mang tầm quốc tế, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong ngành chăn nuôi Việt Nam; cung cấp sản phẩm thịt gà chất lượng cao, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu: Nhật Bản (45%), Châu Âu (35%), Châu Á (10%) và Trung Đông (10%). Dự án kỳ vọng sẽ đem về nguồn ngoại tệ 100 triệu đô la Mỹ/năm trong giai đoạn 1 và 200 triệu đô la Mỹ/năm trong giai đoạn 2.



Ông SUPHAT SRITANATORN nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu của CPV FOOD từ Ông Phạm Văn Đông – Cục trưởng Cục Thú Y



Dự án đầu tư chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu lần này là một trong số những dự án rất lớn và quan trọng của C.P khi đầu tư phát triển tại Việt Nam. Bởi đây là dự án xuất khẩu gà chế biến theo mô hình khép kín đầu tiên của Việt Nam với quy mô lớn nhất Đông Nam Á. CPV FOOD Bình Phước bắt đầu đi vào vận hành và có lô gà xuất khẩu đầu tiên từ năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia sản xuất thực phẩm từ gia cầm lớn trên thế giới.



Ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam chia sẻ: "Đầu tư gắn bó tại Việt Nam hơn 1 phần tư thế kỷ, chúng tôi hiểu sâu sắc chính sách vĩ mô của Chính Phủ Việt Nam và chỉ đạo của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc thúc đẩy Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường xuất khẩu.



Với thế mạnh và kinh nghiệm thành công trong việc xuất khẩu thịt gia cầm trên 20 năm của Tập đoàn CP, chúng tôi mạnh dạn đặt ra Sứ mệnh của Dự án chuỗi khép kín xuất khẩu thịt gia cầm từ Việt Nam. Đó là "Nâng cao chất lượng thực phẩm Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam gia nhập vào bản đồ xuất khẩu thịt gia cầm có thương hiệu trên thế giới".





Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn nút khai trương xuất container đầu tiên sang thị trường Hongkong của CPV Food



Tổ hợp nhà máy CPV FOOD Bình Phước tuân thủ truy xuất nguồn gốc 100% toàn bộ chuỗi cung ứng từ đầu nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn cho đến sản phẩm chế biến,…cùng với các giải pháp đồng bộ về môi trường, phúc lợi động vật, … đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe từ các nước nhập khẩu cao cấp.



Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ năm 2019-2023) được thực hiện trên 6 địa phương thuộc tỉnh Bình Phước bao gồm: TP.Đồng Xoài, thị xã Bình Long, huyện Đồng Phú, huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, huyện Bù Đăng, với quy mô 50 triệu con gà thịt/năm. Giai đoạn 2 sau đó sẽ nâng công suất lên 100 triệu con gà thịt/năm.



Hiện nay, 6 huyện/thị xã/thành phố trên của tỉnh Bình Phước đã được Tổ chức thú y thế giới OIE công nhận là Vùng an toàn dịch bệnh đầu tiên tại Việt Nam. Ở mỗi địa phương, Công ty TNHH CPV-FOOD đã xây dựng hệ thống chuồng trại sản xuất an toàn dịch bệnh cúm gia cầm, dịch tả gà theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới.



Cụ thể, thiết lập tích hợp cơ sở an toàn dịch bệnh đối với nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi: Cơ sở an toàn dịch bệnh đối với trại gà giống, nhà máy ấp trứng gia cầm, trại chăn nuôi gà thịt, nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm. Những yếu tố này là tiền đề quan trọng góp phần đưa thịt gà mang thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.





Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm gian hàng sản phẩm CPV Food tại sự kiện





Tổ hợp chế biến gà xuất khẩu Bình Phước ưu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu, tổ chức sản xuất và chế biến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường. Việc ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data … trong quản lý điều hành và sản xuất chăn nuôi được CPV Food đánh giá là khâu then chốt. Đây sẽ là điều kiện nhằm nâng cao nâng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh với giá thành hợp lý, hướng đến chăn nuôi phát triển bền vững.



Ngoài ra, dự án này còn mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi trong vùng an toàn dịch bệnh như: Tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do quy hoạch chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung và cách xa khu dân cư; tư vấn miễn phí và hỗ trợ công tác phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo năng suất chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng; tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi – thú y; nâng cao nhận thức về an toàn dịch bệnh cho người chăn nuôi trong vùng giúp nâng cao năng suất chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh tế; lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm miễn phí bệnh cúm gia cầm và dịch tả gà để giám sát bệnh. Đặc biệt, hỗ trợ miễn phí công tác tiêu độc khử trùng 3 lần/năm để giảm thiểu tối đa áp lực mầm bệnh trong môi trường chăn nuôi.



"Với 100 năm kinh nghiệm trong lãnh vực công nông nghiệp thực phẩm và hơn 20 năm xuất khẩu thịt gia cầm có thương hiệu từ Thái Lan, chúng tôi đã chắt lọc những thành công để áp dụng vào dự án này.



Ngoài ra, chúng tôi đã áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới – đặc biệt có những công nghệ chưa từng được áp dụng tại các nước khác trong hệ thống của tập đoàn CP trên toàn cầu, nay lần đầu tiên áp dụng tại tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam có thể tin tưởng và tự hào rằng tại Việt Nam đã có 1 mô hình chuỗi khép kín xuất khẩu thịt gà với công nghệ vượt trội, đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu ra tất cả các nước trên thế giới, ngay cả những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe nhất như Châu Âu và Nhật Bản, về chất lượng, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường, tạo tiền đề vững mạnh cho thực phẩm chăn nuôi Việt Nam vươn ra thế giới", ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam khẳng định.





https://danviet.vn/khanh-thanh-to-hop-nha-may-che-bien-thit-ga-xuat-khau-lon-nhat-dong-nam-a-20201223161804106.htm

Theo P.V (Dân Việt)