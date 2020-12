Ia Pa: Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 đạt hơn 11%

(GLO)- Chiều 2-12, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Theo báo cáo của UBND huyện, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhưng dự ước kết thúc năm 2020, 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra có khả năng đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 11,32%; tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn đạt hơn 13,9 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch tỉnh giao, đạt 107,3% kế hoạch huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Ia Tul và Ia Ma Rơn). Huyện đã cấp 37.596 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng. Công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng và trồng rừng tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, ổn định. Tỷ lệ giao quân đạt 100% kế hoạch. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so với năm 2019.



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian tới, đặc biệt năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2020-2025). Chính vì vậy, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

MAI LINH