Đà Nẵng: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu, thuốc lá gây ảo giác

Sáng 24.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ 10.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý chủ hàng.





Công an Q.Sơn Trà kiểm tra, thu giữ số lượng thuốc lá lậu, thuốc lá gây ảo giác - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Số thuốc lá lậu này do bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) cất giấu trong nhà.



Hằng ngày, bà Hoa thường xuyên chở thuốc lá lậu trong các bao tải, thùng giấy đi giao ở các chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ngày 23.12, công an quận bắt quả tang bà Hoa đang chở gần 1.300 gói thuốc lá lậu đi giao trên đường Thái Thị Bôi.



Khám xét nhà ở, công an quận thu tổng cộng 10.000 gói các loại thuốc lá ngoại nhập lậu. Bà Hoa thừa nhận đã nhập lậu số hàng hóa trên, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.



Tại Q.Sơn Trà, ngày 22.12, Công an quận này tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh "Q - Beach – Partment - Q Mart" (215 Nguyễn Văn Thoại, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), phát hiện gần 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 6 hộp xì gà, 120 gói thực phẩm khô, không có tem nhãn phụ, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.



Cùng thời điểm, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) kiểm tra căn hộ trên đường Lê Thị Riêng (P.Hòa Hải), phát hiện số hàng 60 cây thuốc lá điện tử và thuốc lá gây ảo giác. Số hàng này nhập từ Hà Nội không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.



Trước đó, đêm 21.12, Công an Q.Sơn Trà cũng phát hiện vụ vận chuyển 230 cây thuốc lá điện tử, 30 gói thuốc lá gây ảo giác.

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)