CLIP: Phát hiện lô thuốc lá điện tử 1,7 tỉ đồng nhập lậu do Trung Quốc sản xuất

Ngày 22-12, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với công an tỉnh này triệt phá vụ nhập lậu thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay.



Theo đó, lực lượng QLTT đã phối hợp với công an điều tra hơn 2 tháng về đường dây nhập lậu thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất. Khi tiến hành khám xét 2 ôtô tại khu vực phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 12.505 chiếc thuốc lá điện tử loại POD SYSTEM, nhãn hiệu LIO, do Trung Quốc sản xuất. Trị giá theo kết quả định giá với cơ quan tài chính là hơn 1,7 tỉ đồng.



Lô thuốc lá điện tử bị phát hiện



Chủ của toàn bộ số thuốc lá điện tử trên là Nguyễn Văn Đông (SN 1995, thường trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.



Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đông khai nhận thu mua số thuốc lá điện tử trên từ các nguồn trôi nổi trong nội địa, sau đó quảng cáo sản phẩm trên trang facebook cá nhân và phân phối thuốc lá điện tử cho nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước. Tuy nhiên, các địa bàn phân phối chủ yếu là TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh.





Lực lượng QLTT cho biết trong thời gian vừa qua, việc mua, bán thuốc lá điện tử chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội facebook và nhằm vào đối tượng thanh, thiếu niên. Để thu hút người sử dụng, các đối tượng quảng cáo thuốc lá điện tử có tác dụng cai nghiện thuốc lá truyền thống, không gây hại. Kèm theo đó là nhiều chiêu thức bán hàng trên mạng xã hội nhằm vào giới trẻ như giá thành rẻ, tạo xu hướng thời thượng cho sản phẩm; thiết kế sản phẩm hiện đại, bắt mắt, đa dạng kiểu dáng và kích thước; nhiều hương vị.



Cơ quan QLTT cũng nhấn mạnh, đây là sản phẩm chưa được cơ quan chức năng Nhà nước nghiên cứu, đánh giá về tác hại đối với người sử dụng và cũng chưa có chế tài quy định xử lý đối với mặt hàng này.

Theo Minh Chiến (NLĐO)