Chư Pưh: Phát triển mạng lưới bán hàng OCOP

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh phối hợp với Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai vừa khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thị trấn Nhơn Hòa. Đây là điểm trưng bày, giới thiệu hàng OCOP thứ 3 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.





Điểm trưng bày này thu hút hơn 30 sản phẩm đặc sản đặc trưng của địa phương và sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3-4 sao như: cà phê, hồ tiêu, mật ong, bò khô, măng khô, mắc ca, cao đinh lăng, gạo, trà…

Các đại biểu tham quan điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo



Theo ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, qua 2 năm thực hiện Chương trình OCOP, đến nay, toàn huyện đã có 4 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Năm 2020, Chư Pưh có 12 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Huyện còn nhiều sản phẩm có tiềm năng và lợi thế như: tinh dầu sả, bánh chuối, nước lau sàn, nước lau kính, trà măng tây, nấm, mật ong, phấn hoa, rượu đinh lăng, viên tinh nghệ mật ong, tinh bột nghệ, mủ trôm, bột ngũ cốc, rau củ quả. Vì vậy, việc tìm đầu ra cho sản phẩm là rất quan trọng. Do đó, việc khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm sẽ góp phần xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm OCOP được tốt hơn. Đồng thời, hoạt động này còn tạo động lực sáng tạo của các doanh nghiệp, hợp tác xã và chính người dân. “Chương trình OCOP với những đòi hỏi khắt khe đã giúp các tổ chức kinh tế có sự thay đổi tư duy sản xuất, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh nói chung, huyện Chư Pưh nói riêng gần hơn với người tiêu dùng”-ông Tứ nói.



Chị Đinh Thị Hoa (thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa) cho hay: “Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa biết sản phẩm OCOP là gì và mua ở đâu, chất lượng như thế nào. Do đó, việc khai trương điểm bán sản phẩm OCOP tại đây giúp người dân có cơ hội sử dụng các loại thực phẩm có chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý”.



Năm 2020, huyện Chư Pưh thành lập 2 đoàn công tác xúc tiến thương mại tại TP. Đà Nẵng và đã mang lại thành công bước đầu. Theo đó, huyện đã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản với Công ty Vựa Miền Trung; đồng thời được trưng bày và bán sản phẩm tại 2 điểm trên địa bàn TP. Đà Nẵng; ký kết hợp tác với 11 doanh nghiệp để tiêu thụ hàng hóa.



Ông Huỳnh Minh Thuận-Bí thư Huyện ủy Chư Pưh-cho biết: OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại huyện Chư Pưh sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng, là cơ sở để mở thêm nhiều điểm bán hàng OCOP hơn nữa trong thời gian tới.



“Để tạo nguồn hàng chất lượng, huyện yêu cầu các công ty, hợp tác xã, người dân sản xuất sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh kênh bán hàng truyền thống, huyện còn mời chuyên gia hướng dẫn cho từng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất về cách bán hàng online, đưa sản phẩm lên những trang bán hàng uy tín như: Lazada, Tiki, Sendo…”-ông Thuận thông tin thêm.

