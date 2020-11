Giá xăng tăng vào ngày mai?

Giá xăng được dự đoán sẽ tăng khá mạnh vào ngày mai (26.11).





Theo chu kỳ 15 ngày điều chỉnh giá xăng 1 lần, ngày mai, Liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.



Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trung bình 15 ngày qua, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng mạnh so với kỳ điều chỉnh trước đó.



Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 bình quân là 45,77 USD/thùng, tăng 3,39 USD/thùng. Trong khi đó, xăng RON 95 có giá bình quân là 47,95 USD/thùng tăng 4,38 USD/thùng. Đây là mức tăng khá mạnh so sau khi giá xăng trên thị trường Singapore liên tục ở mức thấp kỷ lục trong nhiều tháng do dịch bệnh COVID-19.



Với diễn biến trên, giá xăng trong nước được dự báo tăng trong phiên điều chỉnh ngày mai. Tuy nhiên, việc điều chỉnh ra sao còn phụ thuộc vào quá trình sử dụng quỹ bình ổn giá của Liên bộ Tài chính Công Thương. Trong trường hợp Liên bộ không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng trong nước được dự đoán sẽ tăng theo giá xăng thế giới. Ngược lại, nếu Liên bộ giảm trích lập và tăng chi quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng được dự đoán sẽ tăng ở mức ít hơn.



Tại kỳ điều chỉnh 11.11, giá bán các mặt hàng xăng dầu tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể: Xăng E5RON92: không cao hơn 13.885 đồng/lít (giảm 224 đồng/lít so với giá hiện hành); Xăng RON95-III: không cao hơn 14.701 đồng/lít (giảm 238 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.838 đồng/lít (giảm 380 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 9.562 đồng/lít (giảm 155 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.091 đồng/kg (giảm 170 đồng/kg so với giá hiện hành).



Tại kỳ điều chỉnh này, liên bộ không trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 298 đồng/lít), giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa về 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít).



Duy trì việc chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg; dầu diesel tiếp tục không chi.

Theo Thuỳ Dung (LĐO)