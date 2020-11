Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa yêu cầu doanh nghiệp đầu mối đồng giảm giá bán lẻ xăng dầu, trong đó xăng E5RON92 giảm 224 đồng/lít và 238 đồng/lít xăng RON95.



Liên bộ Công thương-Tài chính vừa có quyết định điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều nay, 11.11.



Theo cơ quan quản lý, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11.11 đã giảm, cụ thể là 42,375 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tức giảm 2,56 USD/thùng; 43,572 USD/thùng xăng RON95, giảm 2,30 USD/thùng; 42,316 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 1,70 USD/thùng; 41,227 USD/thùng dầu hỏa 0.05S, giảm 0,914 USD/thùng; 256,745 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, giảm 13,924 USD/tấn.



Trước tình hình đó, liên bộ yêu cầu không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu mazút; trích lập Quỹ đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ đối với dầu diesel xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 298 đồng/lít), giảm mức trích lập Quỹ đối với dầu hỏa về 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít).



Cùng với đó, tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu mazút ở mức 100 đồng/kg và dầu diesel không chi.



Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, liên bộ yêu cầu giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 giảm 224 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán ra sau 15 giờ không cao hơn 13.885 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 238 đồng/lít so với giá hiện hành, giá mới không cao hơn 14.701 đồng/lít.



Tương tự, dầu diesel 0.05S giảm 380 đồng/lít, giá mới không cao hơn 10.838 đồng/lít; dầu hỏa giảm 155 đồng/lít so với giá hiện hành, giá mới không cao hơn 9.562 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S giảm 170 đồng/kg so với giá hiện hành, giá bán ra không cao hơn 11.091 đồng/kg.

