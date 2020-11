Điểm sáng thị trường trong nước

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động ngoại thương, đầu tư, du lịch… thì thị trường trong nước tiếp tục khẳng định là điểm sáng của kinh tế vĩ mô, là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cả trước mắt và lâu dài.





Doanh thu thị trường nội địa duy trì đà tăng



Chiếm doanh thu lớn trong kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành cá tra, Công ty CP Vĩnh Hoàn được đánh giá là một trong những “đại gia” trên thị trường xuất khẩu. Mới đây, doanh nghiệp này đã quyết tâm quay lại thị trường trong nước bằng cách giới thiệu đến người tiêu dùng nội địa gần 20 sản phẩm chế biến từ cá tra và basa như: basa tẩm bột, chả lụa, sốt tartar, chabokki sốt cay, basa xẻ tẩm gia vị... Đáng chú ý, đây đều là các sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu.



Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vĩnh Hoàn cho biết, hiện bình quân mỗi năm công ty sản xuất chế biến trên 300.000 tấn cá tra và đã xuất khẩu sản phẩm đến gần 40 nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, người tiêu dùng Việt Nam còn chưa có nhiều thuận lợi trong tiếp cận, hưởng lợi từ những sản phẩm cá tra cao cấp. Đây chính là lý do doanh nghiệp muốn quay trở lại thị trường nội địa, mang sản phẩm đạt chuẩn cung cấp cho nhu cầu của người dân. Đồng thời, bù đắp một phần doanh thu khi xuất khẩu gặp khó.



Doanh thu từ thị trường trong nước vẫn tăng trưởng bất chấp khó khăn do dịch bệnh



Đối với các doanh nghiệp phân phối, doanh thu từ thị trường nội địa vẫn tăng trưởng tốt dù dịch bệnh có khiến người tiêu dùng siết chặt hơn chi tiêu. Là doanh nghiệp tích cực phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hàng loạt các sự kiện kết nối cung cầu, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail cho biết, thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được đưa vào phân phối tại hệ thống siêu thị GO/Big C của tập đoàn. Từ đó, Big C sẽ tìm kiếm thêm được nhiều nhà cung cấp mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm hàng hóa đặc sản vùng miền ngày càng tăng cao của người tiêu dùng, từ đó gia tăng doanh thu. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, Hợp tác xã kết nối với Big C để đưa các sản phẩm nông sản địa phương vào bày bán tại hệ thống siêu thị của Big C lâu dài và ổn định.



Thị trường nội địa được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng của doanh nghiệp. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), thị trường nội địa đang phát triển có thể bổ sung một phần hoặc thậm chí đối trọng với thị trường nước ngoài. Đến nay, gần 1/6 dân số Việt Nam đã gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu (với chi tiêu bình quân đầu người hơn 15 USD mỗi ngày). Với tốc độ hiện tại, mỗi năm sẽ có thêm 1 triệu người Việt Nam tham gia nhóm này. Tầng lớp trung lưu mới nổi này sẽ tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ không chỉ nhiều hơn, mà còn chất lượng tốt hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao năng lực thông qua sử dụng các nguồn lực hiệu quả và đổi mới, sáng tạo hơn.



Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 450,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ hàng hóa đã đạt 356,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% và tăng 11%.



Tính chung 10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.123 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3%. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng đạt 3.263,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chỉ số tăng duy nhất trong các yếu tố của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, cho thấy bán lẻ hàng hóa tiếp tục là một trong những động lực quan trọng, không chỉ góp phần cho tăng trưởng thị trường nội địa, mà còn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP cả nước trong năm cực kỳ khó khăn này.



Theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiêp vừa và nhỏ Việt Nam, trong bối cảnh khó khăn chung của dịch COVID-19, thị trường nội địa chính là cứu cánh cho doanh nghiệp cả trước mắt và lâu dài. Khi doanh nghiệp hướng tới thị trường nội địa, về mặt tổng thể sẽ tạo tính tự chủ cho hàng hóa Việt Nam hơn, doanh nghiệp làm chủ thị trường đất nước, đỡ phụ thuộc vào hàng hóa bên ngoài. Từ đó, tạo ra độ an toàn chắc chắn và yếu tố bền vững cao hơn cả ở trước mắt và tương lai. Về lâu dài, các doanh nghiệp mở rộng được thị trường nội địa sẽ tạo được một sân nhà vững chắc, là nền tảng để doanh nghiệp phát triển, bước tiếp sang thị trường khác một cách mạnh mẽ.



Thúc đẩy mạnh mẽ thị trường nội địa



Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường trong nước góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là một trong những giải pháp Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai thời gian tới. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 15 /CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã và đang triển khai và thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình, biện pháp cụ thể để kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước hiệu quả, bền vững. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước dưới các hình thức phù hợp như khuyến mại, giảm giá bán… và các biện pháp phù hợp khác hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc. Chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương; Tổ chức tốt các Hội nghị kết nối cung cầu; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, thương mại, tiểu thương… tổ chức tốt việc đưa hàng hóa, dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, các địa bàn nông thôn, miền núi… tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đẩy mạnh các hình thức, phương thức kinh doanh khuyến khích tiêu dùng như kinh tế ban đêm, các hội chợ, triển lãm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.



Bộ Công Thương cũng xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới phù hợp với đặc điểm tình hình mới. Tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử nhằm sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với giao dịch hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử lớn, xây dựng các chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây thiệt hại lợi ích người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác phòng chống buôn lâu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng góp phần bảo vệ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước.

