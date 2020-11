Các vựa rau miền Trung mất trắng sau bão lũ, thị trường bị đẩy giá tăng cao

Giá rau xanh tại các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng hiện đang tăng cao do tình hình mưa lũ kéo dài.





Giá rau xanh tại miền Trung tăng cao do mưa lũ kéo dài. Ảnh: Thuỳ Trang



Rau ăn lá về chợ khan hiếm, giá tăng gấp 3 đến 4 lần



Trước tình hình đó, giá các loại rau ăn lá tăng cao tại các chợ miền Trung đồng loạt tăng cao. Cụ thể, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, rau cải tăng từ 20.000 lên 50.000 đồng/kg, rau húng đã tăng lên 100.000/kg.



Rau ăn lá tại các chợ miền Trung dù giá tăng cao nhưng vẫn khan hiếm hàng. Ảnh: Thanh Chung



"Gía rau hiện tại tăng rất cao, người dân cũng cân nhắc nhiều trong việc chi tiêu nên việc buôn bán cũng khó khăn. Dự báo thời gian đến, giá rai ăn lá cũng sẽ tăng nữa vì lượng rau rất khan hiếm"- một tiểu thương ở chợ Phú Ninh, Quảng Nam cho biết.



Tại Đà Nẵng, vựa rau La Hường, nơi cung cấp rau sạch cho người dân cũng bị hư hỏng sau mưa bão nên các loại rau ăn lá cũng tăng cao. Giá một bó rau muống, mồng tơi tăng từ 5.000 đồng lên 20.000 đồng/kg, tức tăng gấp 4 lần. Giá rau cải tăng từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng/kg, tức tăng gấp 10 lần.



Ngay từ chợ đấu mối Hoà Cường, hơn nửa tháng nay giá rau ăn lá nhập vào đã tăng gấp đôi nhưng vẫn khan hiếm.



Ông Đàm Văn Tẩu - Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết: “Do tình hình mưa bão, ngập lụt vừa qua, các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế là những vựa rau chính của Đà Nẵng bị ngập lụt, rau bị hư hỏng khiến nguồn rau bị hạn chế. Tuy nhiên hiện nay các loại rau củ khác như su su, su hoài, bắp cải... được nhập từ các tỉnh khác về với giá chỉ tăng nhẹ hoặc giữ nguyên giá, người dân có thể chuyển qua sử dụng các sản phẩm thay thế này trong lúc đợi diễn biến của thời tiết khá hơn, các vựa rau cung cấp ổn định trở lại".



Các vựa rau mất trắng sau bão lũ



Ông Mai Kim Phương – Chủ tịch UBND phường Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam cho hay, sau 2 cơn bão vừa qua đã khiến các vựa rau lớn trên địa bàn xã bị tàn phá nặng nề.



Riêng đối với làng rau Trà Quế - làng nghề truyền thống trồng rau hơn 400 năm qua tại Hội An bị hư hỏng hoàn toàn.



“Rau bỏ giống thì khoảng 15 ngày sẽ thu hoạch nhưng mưa bão liên tục ập đến khiến việc xuống giống gặp khó khăn, rau bị hư hỏng. Hiện nay, người dân cũng đã bắt đầu gieo giống mới để đáp ứng rau cho thị trường. Tuy nhiên, riêng loại rau cải giờ rất khan hiếm khiến giá rất cao” - ông Phương nói.



Tương tự, tại vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, người dân trồng rau vẫn chưa thể xuống giống được vì mưa lũ liên tục.



Ông Đỗ Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đại An, huyện Đại Lộc cho biết, vùng chuyên canh rau Bàu Tròn có gần 50ha trồng rau, đây là một trong những vựa rau lớn nhất ở Quảng Nam. Trong thời gian qua, mưa lũ liên tục ập đến khiến người dân đến nay vẫn chưa thể xuống giống, rau rất khan hiếm.



Hiện giá rau ở ngoài chợ có nơi đã tăng rất cao nhưng vẫn không có rau để bán. “Nếu cứ tiếp tục như thế này trong 15 ngày nữa thì khả năng không có rau để bán. Và giá rau trên địa bàn sẽ ở mức báo động cao”- ông Hòa nói.



Theo THANH CHUNG - THUỲ TRANG (LĐO)