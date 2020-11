Bộ Công Thương thông tin việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ

Bộ Công Thương đã yêu cầu Công ty CP thuỷ điện Đắk Mi khảo sát, đánh giá, mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập sau khi tiến hành xả lũ do ảnh hưởng của Bão số 9.



Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh: V.Ng





Ngày 02.11.2020, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hoả tốc số 1449/ATMT-ATĐ yêu cầu Công ty CP thuỷ điện Đắk Mi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương khảo sát, đánh giá, mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập, thống nhất phương án khắc phục để thực hiện sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời cũng yêu cầu Công ty báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương trước ngày 05.11.2020.



Trước diễn biến mưa, lũ do ảnh hưởng của Bão số 9, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn về việc vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất để chuẩn bị đón lũ do ảnh hưởng của Bão số 9.



Các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã vận hành điều tiết lũ theo chỉ đạo của BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam.



Trong quá trình điều tiết lũ, đến 15h45 ngày 28.10.2020, lũ về hồ đạt 15.571,47m3/s vượt lũ kiểm tra (11.400 m3/s). Đây là trận lũ lịch sử. Căn cứ vào số liệu quan trắc, lũ về hồ rất lớn 15.571,47 m3/s và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã vận hành đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ cho hạ du. Hồ Đắk Mi 4 đã cắt, giảm được trận lũ rất lớn ngày 28.10.2020 với lưu lượng đỉnh lũ 15.571,47 m3/s về hồ và lưu lượng qua tràn 7.070 m3/s cắt được 55% đợt lũ. Đến 02h30 ngày 29.10.2020 đã kết thúc lũ và nhà máy đang vận hành duy trì điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 100 m3/s ứng với lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 300 m3/s) để duy trì cao trình mực nước hồ trước lũ (255m) theo quy định.



"Có thể nói đây là tình huống bất thường với lũ về hồ vượt lũ kiểm tra và BCH PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo chủ hồ vận hành đảm bảo an toàn cho công trình đúng theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa", Bộ Công Thương cho biết.



Tuy nhiên, với diễn biến lũ bất thường, lưu lượng về hồ lớn và nhanh, thuỷ điện Đăk Mi 4 vận hành điều tiết lũ để đảm bảo an toàn cho công trình đã gây ảnh hưởng thiệt hại tài sản của người dân tại một số khu vực thuộc huyện Nam Giang.



Nhiều tài sản của người dân ở huyện Nam Giang bị trôi sạt tài sản, hư hỏng nặng. Ảnh: V.Ng



Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 được xây dựng trên sông Đak Mi, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có thông số chính: MNDBT: 258 m; dung tích toàn bộ: 312,38 triệu m3; công suất lắp máy 148 MW; MN trước lũ: 255 m, MN đón lũ: 251 m. Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Đak Mi, do ông Đinh Hữu Tấn làm Tổng giám đốc.

