Xuất khẩu cua, ghẹ sang Trung Quốc tăng hơn 360%

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu các loại cua ghẹ sau 9 tháng năm nay tăng cao với 26%.



Cua, ghẹ xuất sang Trung Quốc tăng mạnh ẢNH: VASEP

Tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Việt Nam gồm cá biển, surimi, cua ghẹ và nhuyễn thể hai mảnh vỏ sau 9 tháng năm 2020 đạt 1,63 tỉ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó cua, ghẹ có mức tăng tốt nhất là 26%; kế đến là xuất khẩu cá biển tăng 21%; xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng nhẹ 4%. Riêng xuất khẩu surimi giảm 6%.

Chẳng hạn, cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam trong 9 tháng năm nay đã xuất khẩu đạt 126,9 triệu USD. Mặt hàng này sang Trung Quốc tăng trưởng tốt nhất gần 365% so với cùng kỳ năm trước, bù đắp phần nào khi hàng sang Nhật Bản và Mỹ giảm lần lượt 5% và 26%. Hay xuất khẩu cá biển (trừ cá ngừ, cá tra) đạt 1,2 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; Xuất khẩu chả cá và surimi đạt trên 228,7 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó bán sang Trung Quốc tăng 25% trong khi nhóm hàng này sang ASEAN và Nhật Bản giảm lần lượt 6% và 22%.

Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ đạt gần 71,5 triệu USD và có xu hướng tăng sau khi sụt giảm liên tục trong 2 quý đầu năm. Xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản tăng tốt nhất 14%, bán sang EU tăng 1% và sang Mỹ giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VASEP, có những tín hiệu tích cực như nhu cầu thị trường nhích lên với phân khúc hải sản đồ hộp, đông lạnh, ướp và hun khói với thời hạn sử dụng lâu hơn. Giao dịch điện tử, bán lẻ online vẫn bù đắp được cho sự sụt giảm nhu cầu trên thị trường. Bên cạnh đó, Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, cũng hỗ trợ cho hải sản khác của Việt Nam bán sang các thị trường này gia tăng trong những tháng cuối năm. Do vậy, dự báo kim ngạch xuất khẩu hải sản của Việt Nam những tháng cuối năm dự báo tăng nhẹ, mặc dù vẫn chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 tại các thị trường lớn.

Theo An Yến (Thanh Niên)