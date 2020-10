Rau xanh tăng giá mạnh

Sau các đợt bão lũ liên tiếp, các vườn rau xanh lớn tại Đà Nẵng, Quảng Nam bị hư hại gần như hoàn toàn. Chính vì thế, những ngày sau lũ, rau xanh khan hiếm và giá cả tăng vọt.





Tại TP Đà Nẵng, mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, hàng trăm hecta rau màu của làng rau La Hường, Túy Toan,…bị ngập úng, hư hại cộng với giao thông bị chia cắt, hàng hóa về chợ đầu mối giảm, cung không đủ cầu khiến giá các loại rau xanh tăng mạnh tới 200%. Cả tiểu thương và người tiêu dùng đều “than trời”.





Bà Nguyễn Thị Kim Thương, tiểu thương chợ Hàn than thở vì rau xanh tăng giá cao nhiều ngày sau mưa lũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH



Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, giá các loại rau xanh tại chợ truyền thống và siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng tiện lợi đều tăng giá mạnh. Ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, cho biết, sản lượng rau, củ quả (đồ la ghim) về chợ những ngày gần đây có giảm nhẹ, riêng các mặt hàng rau xanh thì khan hiếm. Trong đó, sản lượng rau hành, củ và trái cây về chợ đầu mối Hòa Cường là hơn 200 tấn. “Nguồn rau, củ, quả tại TP Đà Nẵng được nhập chủ yếu từ Đà Lạt - Lâm Đồng, một số tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc. Tuy nhiên, riêng rau xanh các loại chủ yếu nhập từ tỉnh Quảng Nam và các vùng rau của Đà Nẵng. Mưa lớn, nước ngập, rau màu bị úng khiến nguồn cung tại các vườn rau của Quảng Nam và Đà Nẵng gần như đứt đoạn hoàn toàn, khiến giá các loại rau xanh đều tăng đột biến. Giá cả lên 40%-50%, có những mặt hàng lên đến 100%”, ông Tẩu cho hay.



Theo ghi nhận tại chợ Hàn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), giá các loại rau xanh đều tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Bà Nguyễn Kim Thương, tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau, hành, la ghim tại chợ Hàn, cho biết, những ngày gần đây, giá rau xanh liên tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Giá nhập sỉ các loại rau, như rau húng bình thường 25.000-30.000 đồng/kg, hiện tăng lên đến 130.000-150.000 đồng/kg. Rau cải xanh, rau mùng tơi, rau lang nhập sỉ 180.000 đồng/chục (15.000 đồng/bó), rau bồ ngót 120.000 đồng/chục (10.000 bó), xà lách nhà lồng 55.000 đồng/kg, xà lách giữa vườn 35.000 đồng/kg, tất cả đều tăng gần gấp 2-3 lần so với ngày thường.



Tại siêu thị Co.op mart, ông Lê Quang Thanh, Phó giám đốc siêu thị, cho biết, các mặt hàng củ, quả dồi dào, đầy đủ mọi loại, giá cả ổn định, không tăng. Riêng rau xanh về sản lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, nhưng giá tăng mạnh do nhà cung cấp tăng giá. “Rau xanh của Co.op mart nhập từ các nhà vườn tại Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Do ngập lụt nên rau hư hại nhiều, nhà cung cấp tăng giá bán, vì vậy, giá đến tay người tiêu dùng tăng mạnh”, ông Thanh nói.



Tại Quảng Nam, sau mưa lũ, diện tích lớn rau củ quả bị hư hỏng nên giá tăng cao. Vựa rau Bàu Tròn (huyện Đại Lộc), Trà Quế là hai trong những vựa rau lớn nhất miền Trung, cung cấp rau không chỉ Quảng Nam, Đà Nẵng mà còn nhiều tỉnh thành khác. Qua 2 đợt bão lũ liên tiếp vừa qua, toàn vựa rau đã bị ngập úng khiến lượng rau củ quả ngày một khang hiếm, vì vậy giá cả tăng vọt.



Bà Lê Hiên, tiểu thương bán rau tươi tại chợ Hội An cho biết, bình thường bà mua rau từ làng rau Trà Quế, làng rau Thanh Đông, nhưng khi có mưa lũ, lối vào làng rau cũng không đi được nên bị đứt hàng từ đây. Bà Hiên phải ra chợ đầu mối Đà Nẵng để mua lại rau về bán nhưng cũng rất ít.

Theo XUÂN QUỲNH - NGỌC PHÚC (SGGPO)