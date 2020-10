Giá xăng tăng từ chiều nay, 12-10

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ từ 15 giờ chiều nay.





Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h chiều nay (12-10).



Theo đó, Liên bộ không trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), giảm mức trích lập quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 298 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít).



Chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu: tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 lên mức 1.200 đồng/lít (kỳ trước là 1.100 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 524 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 100 đồng/kg (như kỳ trước); dầu diesel không chi.



Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 14.268 đồng/lít (tăng 53 đồng/lít so với giá hiện hành); Xăng RON95-III: không cao hơn 15.122 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.128 đồng/lít (giữ ổn định so với giá hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 9.594 đồng/lít (tăng 145 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.921 đồng/kg (tăng 95 đồng/kg so với giá hiện hành).



Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua đã có sự điều chỉnh tăng giảm đan xen, nhưng xu hướng chung là tăng. Giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12.10.2020, cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 46,374 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,70 USD/thùng, tương đương tăng 1,53% so với kỳ trước); 47,985 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,64 USD/thùng, tương đương tăng 1,35% so với kỳ trước); 43,432 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,69 USD/thùng, tương đương tăng 1,61% so với kỳ trước); 41,346 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,22 USD/thùng, tương đương tăng 5,68% so với kỳ trước); 250,204 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 1,79 USD/tấn, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước).



Tại kỳ điều chỉnh 26.9, giá xăng trong nước hầu như được giữ nguyên. Xăng E5RON92: không cao hơn 14.215 đồng/lít (giảm 51 đồng/lít so với giá hiện hành); Xăng RON95-III: không cao hơn 14.984 đồng/lít (giữ nguyên so với kỳ trước); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.128 đồng/lít (giảm 390 đồng/lít); Dầu hỏa: không cao hơn 9.449 đồng/lít (giảm 144 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.826 đồng/kg (giảm 117 đồng/kg).



