Giá cà phê hôm nay 15/10: Bất ngờ tăng mạnh, giới đầu cơ tăng sức ép trước niên vụ mới ở Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 15/10 dao động trong khoảng 31.100 - 31.600 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê 2 sàn kỳ hạn diễn biến trái chiều nhưng với kịch bản khác ngày hôm qua.





Giá cà phê hôm nay 15/10: Tăng mạnh tại các địa phương, giới đầu cơ tăng sức ép trước niên vụ mới ở Việt Nam



Tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.100 đồng/kg. Tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê cùng ở mức 31.200 đồng/kg.



Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 31.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 31.600 đồng/kg.



Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 31.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp).



Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 31.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 31.500 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 31.500 đồng/kg.



Như vậy, giá cà phê tại các địa phương hôm nay tăng mạnh từ 500 - 700 đồng/kg.



Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London đảo chiều tăng thêm 27 USD/tấn (2,21%) giao tháng 11/2020 giao dịch ở mức 1.250 USD/tấn, giao tháng 3/2021 tăng 23 USD ở mức 1.286. Trong khi đó, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2020 giảm nhẹ 0,5 cent/lb (0,45%) ở mức 109,6 cent/lb, giao tháng 3/2021 giảm 0,4 cent/lb (0,36%) xuống mức 112,2 cent/lb.



Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 9/2020 đạt 99.735 tấn (tương đương 1.662.250 bao 60 kg), giảm 0,5% so với tháng trước, đưa xuất khẩu cà phê toàn niên vụ 2019/2020 đạt tổng cộng 27,31 triệu bao, giảm 3,73% so với niên vụ trước đó.



Theo các nhà quan sát, tuy xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam sụt giảm nhưng đã được bù đắp từ sản lượng Conilon của Brazil năm nay được mùa, trong khi mức tiêu thụ toàn cầu cũng có phần yếu hơn do đại dịch Covid-19.



Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho thấy, Brazil đã xuất khẩu 3,51 triệu bao cà phê nhân (loại 60 kg) trong tháng 9/2020, tăng 11,5% so với cùng tháng năm trước. Cecafe cũng cho biết, tình trạng thiếu container vận chuyển và không gian trên tàu hạn chế là các yếu tố cản trở Brazil xuất khẩu cà phê tăng hơn nữa.



Tuy kỹ thuật thể hiện thị trường đã bán quá mức nhưng giới đầu cơ London vẫn gia tăng sức ép ngay khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới. Đây là điều cũng thường diễn ra…





