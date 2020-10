Bộ Công Thương nói về hơn 300 cột điện gãy đổ sau bão số 5

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có những trả lời về chất lượng cột điện gãy đổ trong cơn bão số 5 vừa qua.



30 phút bão: 253 cột điện bị hạ đo ván

Bão số 5 làm 272 cột điện gãy đổ trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.





Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 chiều 2.10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời, làm rõ nhiều vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm.



Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại đáng kể cho người dân và cơ sở hạ tầng của nhà nước, trong đó, lưới cung cấp điện cũng bị ảnh hưởng ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị... Theo báo cáo của EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) , có đến hơn 300 cột điện trung thế và hạ thế thuộc quản lý vận hành của Điện lực miền Trung bị đổ gãy do ảnh hưởng của mưa bão.



Bộ Công Thương đã có chỉ đạo và nhờ sự nỗ lực của EVN, trực tiếp là cán bộ, công nhân của Tổng Công ty Điện lực miền Trung khắc phục sự cố, phát điện trở lại cho người dân sử dụng sản xuất và sinh hoạt.



Ông Hải cũng cho biết, cột điện là một phần của công trình lưới điện, được các đơn vị điện lực xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Xây dựng cũng như Nghị định 46 năm 2015 của Chính phủ. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, tư vấn, kể cả cung cấp vật liệu sản phẩm, kết cấu thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.



Về quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng là đơn vị phụ trách. Bộ cũng ban hành công văn số 4777 ngày 2.10 về tăng cường công tác quản lý chất lượng cột điện bêtông cốt thép ly tâm, sử dụng trong các công trình đường dây truyền tải điện trên không để yêu cầu tất cả công trình liên quan phải lưu ý và có biện pháp kiểm tra, khắc phục thiệt hại do bão gây ra.



Cũng theo ông Hải, Bộ Công Thương là đơn vị quản lý Nhà nước trong lĩnh vực về điện, cùng với chủ sở hữu của EVN là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ đã yêu cầu ngành điện và EVN trực tiếp rà soát, phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tổng thể trong công tác thiết kế, quản lý xây dựng công trình, mua sắm hàng hóa và quản lý vận hành các công trình này.



Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an toàn hành lang lưới điện và tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành, kịp thời xử lý các điểm xung yếu.



"Hiện nay, chúng tôi yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan không những của EVN mà cả các doanh nghiệp sản xuất và vận hành trong ngành điện phải lưu ý thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Cần phải khẩn trương lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược của ngành điện" - ông Đỗ Thắng Hải nói.

https://laodong.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-noi-ve-hon-300-cot-dien-gay-do-sau-bao-so-5-841352.ldo



Theo Vương Trần - Phạm Đông (LĐO)