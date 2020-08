Pleiku: Thị trường đồng phục học sinh kém sôi động

(GLO)- Năm học mới đang cận kề nhưng thị trường đồng phục học sinh ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) lại kém sôi động so với mọi năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên người dân có xu hướng tiết giảm chi tiêu.



Những ngày này, nhiều cửa hàng, siêu thị bán quần áo may sẵn cũng như các nhà may đang trưng bày khá nhiều đồng phục học sinh với chất liệu, mẫu mã khá đa dạng, giá cả tương đối ổn định. Chị Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho biết: Để phục vụ việc mua sắm đồng phục học sinh trong năm học 2020-2021, Co.op Mart Pleiku đã nhập về khoảng 3.500 sản phẩm đồng phục học sinh của các nhà cung cấp như: Hải Thy, Long Lân, Sài Gòn 2, Trung Việt và hàng nhãn riêng của Co.op Mart.

“Năm nay, do nghỉ hè muộn nên đến giữa tháng 7, đơn vị mới bắt đầu bán đồng phục học sinh. So với thời điểm này năm ngoái, sức mua giảm khoảng 30%, mà nguyên nhân được nhận định là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thu nhập giảm sút nên người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Nhằm giúp người dân mua sắm tiết kiệm nhất, Siêu thị triển khai giảm giá 20-30% đối với mặt hàng này”-chị Trinh thông tin.

Khách hàng lựa chọn đồng phục học sinh tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Ảnh: Thảo Nguyên



Ghi nhận của P.V tại nhiều cửa hàng, nhà sách có bán đồng phục học sinh trên địa bàn TP. Pleiku, lượng khách ra vào khá thưa thớt.

Chị Lê Thị Thi-một hộ kinh doanh quần áo khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku (lô 12, đường Thi Sách, TP. Pleiku) cho hay: “Chúng tôi bán mặt hàng đồng phục học sinh từ hơn chục năm nay, nhưng chưa khi nào thấy sức mua kém như bây giờ. Sắp bước vào năm học mới rồi nhưng cửa hàng còn tồn số lượng khá lớn. Mỗi ngày cửa hàng chỉ bán lai rai mấy bộ cho khách quen ở thành phố, chứ khách huyện lên mua rất ít, chủ yếu là đồng phục cỡ nhỏ cho học sinh cấp I, còn đồ lớn hơn bán rất chậm”.

Theo chị Thi, nguyên nhân khiến thị trường đồng phục học sinh kém sôi động là do lịch tựu trường năm nay muộn hơn mọi năm nên có lẽ nhiều phụ huynh chờ đến cận ngày mới mua.



Khảo sát trên thị trường cho thấy, giá đồng phục học sinh không tăng so với năm ngoái. Tùy vào mẫu mã, chất lượng vải, kích cỡ mà các nhà sản xuất đưa ra mức giá khác nhau, như áo đồng phục có giá dao động trong khoảng 70-160 ngàn đồng/cái, quần 80-230 ngàn đồng/cái, đầm 100-250 ngàn đồng/cái.



Ngoài đồ may sẵn, quần áo may đo cũng rất phong phú. Anh Thái Thành (chủ cơ sở may ở hẻm 19 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Khách hàng đến đo may chủ yếu học sinh THPT, còn các lớp nhỏ hơn rất ít, thường là phụ huynh đi mua đồ may sẵn cho các cháu. Mọi năm, vào tầm này, tôi phải thuê thêm nhân công ráp đồ và tăng giờ làm, nhưng năm nay thì chưa vì lượng đồ khách đặt may không nhiều”.



Tuy có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, nhưng đây là mặt hàng không thể thiếu để học sinh đến trường nên phụ huynh buộc phải dốc hầu bao mua sắm. Chị Lê Thị Phương Thùy (tổ 9, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Với mong muốn mua sắm quần áo cho con thật tươm tất khi vào năm học mới nên tôi đã dẫn 2 cháu đi mua quần áo may sẵn. Cháu lớn năm nay học lớp 5 rồi nên chỉ mua thêm 1 bộ, vì đồ của năm ngoái vẫn còn mặc vừa, còn cháu lớp 1 thì mua 3 bộ để tiện thay đổi”.

THẢO NGUYÊN