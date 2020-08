Doanh nghiệp Trung Quốc đang cần cà phê, thủy sản Việt Nam

Người Trung Quốc đang có nhu cầu rất lớn về thủy hải sản sau dịch Covid-19 và cũng đang hình thành văn hóa uống cà phê, số lượng quán cà phê ngày càng nhiều lên, nên các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản - thủy sản của Việt Nam.





Hôm nay 28-8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổ chức “Hội nghị giao thương trực tuyến về sản phẩm tiêu dùng Việt Nam – Trung Quốc (Thượng Hải) 2020” với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải và Ủy ban Thương hiệu tư nhân Thượng Hải (viết tắt là PLSC).



Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hàng tiêu dùng Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Công thương tổ chức ngày 28-8. Ảnh theo Cục Xúc tiến thương mại



Tại sự kiện này, ông Herry Luo, Phó Tổng thư ký Ủy ban Thương hiệu tư nhân Thượng Hải (Trung Quốc) thông tin, hiện nay, các quán cà phê và số lượng người dùng cà phê ở Trung Quốc ngày càng nhiều hơn, Trung Quốc đang hình thành văn hóa uống cà phê.



Vì vậy, đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp cà phê Việt Nam có thể thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Song, do các thương hiệu cà phê nước ngoài ở Trung Quốc hiện cũng nhiều nên các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý đến khẩu vị uống cà phê của người Trung Quốc và hợp tác với các nhà nhập khẩu để họ đưa sản phẩm vào siêu thị, chuỗi bán lẻ của Trung Quốc.



Đồng thời, hiện nay người tiêu dùng tại Trung Quốc cũng rất thích và có nhu cầu lớn về thủy hải sản. Vì vậy, Ủy ban Thương hiệu tư nhân Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ giới thiệu cho nhà nhập khẩu Trung Quốc gặp gỡ các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam uy tín và có sản phẩm tốt để hai bên cùng hợp tác, kết nối giao thương.



Còn theo bà Chen Chen, Trưởng phòng thu mua của Công ty TNHH chuỗi cung ứng thực phẩm nhập khẩu Bailian Youan Thượng Hải, doanh nghiệp này chuyên cung cấp sản phẩm thực phẩm cho các siêu thị ở Trung Quốc, đang có nhu cầu nhập khẩu cá basa, tôm sú đen, chuối, thanh long, bánh quy, hạt điều, hoa quả sấy khô, cà phê, đồ uống, các sản phẩm từ sữa... Trong đó, đáng chú ý là mặt hàng sữa Việt Nam đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) nên được người tiêu dùng Trung Quốc tin tưởng.



Ông Herry Luo cũng thông tin thêm, trong thời gian qua, Ủy ban Thương hiệu tư nhân Thượng Hải (Trung Quốc) đã giúp hơn 500 doanh nghiệp Trung Quốc tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài. Trước mắt, do dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt nên Ủy ban Thương hiệu tư nhân Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ đẩy mạnh các chương trình giao thương trực tuyến, sau đó sẽ mời các doanh nghiệp Việt Nam giao lưu với nhà nhập khẩu Trung Quốc và đưa nhà nhập khẩu Trung Quốc sang thăm, giao lưu với các công ty, đơn vị sản xuất Việt Nam để hợp tác.



Theo bà Lê Phương Lan, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải chia sẻ, Trung Quốc hiện đang tăng cường nhập khẩu nông sản, thực phẩm trong bối cảnh hồi phục nhu cầu tiêu dùng lớn sau dịch. Đây là thời điểm tốt để các doanh nghiệp Việt Nam khai thác các thị trường như Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy… vì được đánh giá là nhóm thị trường hứa hẹn tiềm năng lớn cho hàng hóa Việt Nam như thủy sản, gạo cùng nhiều nông sản, thực phẩm khác.

Theo VĂN PHÚC (SGGPO)