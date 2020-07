Kinh hoàng dâu tây Trung Quốc tuồn về Đà Lạt có dư lượng thuốc trừ sâu gấp 3 lần cho phép

Lô hàng dâu tây Trung Quốc hơn 10 tấn nhập về trái phép bị bắt tại cảng hàng không Liên Khương - Đà Lạt sau hơn 20 ngày vẫn tươi rói vì dư lượng thuốc trừ sâu gấp 3 lần cho phép.





Ngày 30-7, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết lô hàng dâu tây Trung Quốc đã được nhập khẩu trái phép bị cơ quan chức năng thu giữ và đã lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm.



"Kết quả mẫu gửi đi kiểm nghiệm trong đó có 1 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vượt gấp 3 lần giới hạn cho phép" - ông Cứ thông tin.



Lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 tấn dâu tây Trung Quốc nhập trái phép vào Đà Lạt.



Theo thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Lâm Đồng), kết quả thử nghiệm mẫu dâu tây xuất xứ Trung Quốc lấy từ lô hàng dâu tây của ông P.T.S.



Cụ thể, qua phân tích 60 chỉ tiêu theo thông tư 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm, có 1 hoạt chất thuốc BVTV là Abamectin có kết quả 0,063 mg/kg vượt gấp 3 lần giới hạn cho phép.



Như vậy với kết qua trên, Phòng Kinh tế Đà Lạt đề nghị Công an TP Đà Lạt căn cứ các quy định hiện hành củng cố hồ sơ và lập thủ tục xử lý theo quy định.





Dâu tây Trung Quốc sau hơn 20 ngày nhập vào Đà Lạt vẫn tươi rói như mới hái tại vườn.





Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 23-7, Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra đột xuất, bắt giữ 3 xe tải chở dâu tây không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Cảng hàng không Liên Khương lên TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.



Lực lượng chức năng phát hiện 326 thùng xốp (trọng lượng khoảng 3,5 tấn) có chữ Trung Quốc được đóng cẩn thận. Các thùng xốp này chứa dâu tây tươi với đủ chủng loại, kích cỡ, màu sắc. Một số được đóng cẩn thận trong hộp giấy màu đỏ, hình thức đẹp mắt và in toàn bộ bằng chữ Trung Quốc.









Khuya 22-7, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục bắt thêm 7 tấn dâu tây Trung Quốc. Hiện lực lượng chức năng triệu tập những chủ vựa lấy lời khai đồng thời phối hợp Công an Hà Nội và các cửa khẩu giáp ranh Trung Quốc điều tra làm rõ nguồn hàng này.



Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương làm rõ, kịp thời xử lý để bảo vệ người tiêu dùng, tránh trường hợp mạo danh dâu tây Đà Lạt.









Dư lượng thuốc trừ sâu trong dâu tây Trung Quốc cao gấp 3 lần cho phép.

