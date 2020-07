Hóa đơn tiền điện tăng vọt: 675 khách hàng được hoàn tiền do ghi sai chỉ số

Trong tháng 6, có 675 trường hợp được hoàn trả lại tiền điện do việc ghi sai chỉ số gây tăng cho khách hàng.



Thủ tướng yêu cầu EVN làm rõ tiền điện của một số hộ dân tăng cao bất thường



Theo kết quả kiểm tra công tác ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện tại 5 tổng công ty điện lực trên cả nước từ ngày 25-6 đến 3-7 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, trong tháng 6-2020, số khách hàng được điều chỉnh hóa đơn tiền điện là 6.271 khách hàng trên tổng số trên 28,48 triệu khách hàng, chiếm tỉ lệ 0,022% tổng số khách hàng.



Trong đó, có 1.249 hóa đơn truy thu thêm tiền của khách hàng do việc sai gây giảm cho khách hàng và 675 khách hàng hoàn trả lại tiền khách hàng do việc sai gây tăng cho khách hàng.



Theo EVN, việc điều chỉnh hóa đơn tiền điện do các nguyên nhân liên quan đến chỉ số công tơ gồm sai chỉ số định kỳ, sai chỉ số treo tháo, khách hàng báo số sai (trường hợp công tơ treo trong nhà và nhân viên điện lực không vào nhà đọc được chỉ số do khách hàng đi vắng mà do khách hàng đọc cho nhân viên điện lực tạm ghi), nhân viên nhập chỉ số sai…



Quá trình ghi chỉ số điện còn xảy ra một số sai sót



Báo cáo của đoàn kiểm tra cho thấy, bên cạnh việc khách hàng yêu cầu thì các hoạt động kiểm soát, phúc tra theo quy trình nội bộ được chủ động thực hiện để phát hiện các thiếu sót. Với các trường hợp có sai sót thì sẽ được kịp thời xử lý bằng việc điều chỉnh hóa đơn tiền điện để đảm bảo bình đẳng, công bằng, đúng quyền lợi giữa bên bán và bên mua.



Tính đến ngày 25-6, đã có trên 7,63 triệu khách hàng sinh hoạt có điện năng tiêu thụ tăng 1,3 lần trở lên và mặc dù chưa hết tháng nhưng các Tổng công ty Điện lực đã phúc tra được 6,56 triệu khách hàng.



Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra nêu trên gồm đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và EVN.



Theo báo cáo của các đơn vị điện lực, trong tháng 6-2020, có 1.025 trường hợp khách hàng đề nghị kiểm định công tơ điện, các đơn vị đã phối hợp với khách hàng tổ chức việc kiểm định công tơ điện tại tổ chức kiểm định độc lập.



Kết quả cho thấy có 1.019 công tơ điện được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Quá trình kiểm định là khách quan, trung thực do đó khách hàng đồng ý với kết quả kiểm định. Đối với 6 công tơ điện không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường do các nguyên nhân kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng, các đơn vị thực hiện truy thu hoặc hoàn trả phần tiền điện chênh lệch cho khách hàng theo quy định và được khách hàng thống nhất.

Theo NLĐO