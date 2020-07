Gia Lai bổ sung 14 dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Ngọc Sinh vừa ký Công văn số 2206/VP-CNXD về danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, sau khi nhận được Công văn số 795/TTg-CN ngày 25-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Công văn số 795/TTg-CN để khẩn trương công bố thông tin danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành.

Các sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông-Vận tải; UBND các huyện, thị xã: An Khê, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Grai, Đak Đoa theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng; kịp thời giải quyết tối đa theo quy định của pháp luật đối với các dự án điện gió đã được đưa vào quy hoạch, đang triển khai thực hiện để hỗ trợ đẩy nhanh các hồ sơ thủ tục liên quan đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đảm bảo các dự án điện gió sớm hoàn thành đưa vào vận hành, bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước.



14 dự án điện gió được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực gồm: Nhà máy điện gió Cửu An (địa điểm tại xã Song An và Cửu An, thị xã An Khê); Nhà máy điện gió Song An (xã Song An và Cửu An, thị xã An Khê); Nhà máy điện gió Chơ Long (xã Chơ Long và Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro); Nhà máy điện gió Yang Trung (xã Yang Trung, Đak Pơ Pho và Chơ Long, huyện Kông Chro); Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai (xã An Trung và Chư Krêy, huyện Kông Chro); Nhà máy điện gió Ia Le (xã Ia Phang và Ia Le, huyện Chư Pưh); Nhà máy điện gió: Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2 (xã Chư Don, Ia Phang, huyện Chư Pưh); Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên (xã Bàu Cạn và Thăng Hưng, huyện Chư Prông); Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông); Nhà máy Điện gió Ia Pếch (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai); Nhà máy điện gió Ia Pếch 2 (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai); Nhà máy Điện gió Ia Pết-Đak Đoa (xã Trang, Ia Pết và Glar, huyện Đak Đoa); Nhà máy điện gió Ia Bang 1 (xã Ia Bang, huyện Chư Prông); Nhà máy điện gió Ia Boòng-Chư Prông (xã Ia Boòng, Ia Drăng, Ia O và Ia Me, huyện Chư Prông).



Hà Sự