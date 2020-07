Bộ Công thương tính thêm phương án 'điện một giá', doanh thu EVN có thể giảm

Việc sửa biểu giá điện bậc thang đang được Bộ Công thương gấp rút xây dựng, bên cạnh phương án 5 bậc thang được trình sửa đổi sẽ tính tới phương án một giá để người dân lựa chọn.

Ông Hoàng Quốc Vượng cho biết đang xây dựng biểu giá điện với 2 phương án. Ảnh: Bộ Công thương





Thông tin trên được ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công thương - chia sẻ với báo chí sáng nay 8-7, khi ông nhìn nhận biểu giá điện bậc thang với 6 bậc như hiện hành đang tác động lớn đến tiêu dùng điện, đặc biệt là trong mấy tháng nắng nóng.



Cụ thể, nhiều hộ khách hàng phản ảnh tiền điện tăng nhanh hơn so với tăng số điện, nguyên nhân do nắng nóng nên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, tiêu hao năng lượng lớn hơn để làm mát tăng lên.



"Tuần sau sẽ họp rà soát lại và có báo cáo lần cuối. Sắp tới sẽ lấy ý kiến lại lần nữa. Ngoài phương án 5 bậc, bộ sẽ đưa ra lấy ý kiến về phương án 1 giá để khách hàng lựa chọn, ai không thích bậc thang thì có thể chọn phương án 1 giá. Một giá thì đương nhiên không thể thấp hơn giá điện bình quân hiện đang áp dụng, 1.864,44 đồng/kWh", ông Vượng nói.



Cơ sở để xây dựng giá điện một giá, theo Thứ trưởng Bộ Công thương, là dựa trên giá điện bình quân. Theo đó, không phải tất cả người tiêu dùng sử dụng phương án một giá, mà chỉ số ít người sử dụng nhiều điện sẽ lựa chọn phương án này. Tính bình quân cho toàn xã hội thì phương án một giá sẽ được xây dựng cao hơn giá điện bình quân.



Đánh giá về các đối tượng bị tác động bởi phương án một giá, ông Vượng cho rằng những người sử dụng ít trong bậc thang giá hiện nay sẽ bị tác động nhiều hơn, và hầu hết những người sử dụng nhiều điện sẽ chọn phương án này.



Có thể những người sử dụng dưới 300 kWh sẽ vẫn chọn biểu giá bậc thang để tính tiền điện. Thống kê cho hay số lượng khách hàng sử dụng dưới 400 kWh một tháng khoảng 70-80% tổng số lượng khách hàng.



Ông Vượng cũng cho rằng phương án nào cũng có mặt được và không được, nên phải tính toán tổng thể đối tượng nào trong xã hội chịu tác động. Chính sách hiện hành vẫn đang tập trung quan tâm tới người có thu nhập thấp, sử dụng điện ít chiếm tới 70-80% (sử dụng dưới 400 kWh/tháng).



Về lộ trình sửa biểu giá điện bậc thang, Thứ trưởng khẳng định trong năm nay sẽ báo cáo Thủ tướng về các phương án này. Việc xây dựng các biểu giá điện sẽ được tính kỹ, vì phụ thuộc vào số lượng, đưa ra mức một giá là bao nhiêu để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.



Ông cũng cho rằng với phương án này, doanh thu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ giảm, bởi số lượng người dùng nhiều điện có thể chuyển sang phương án một giá so với phương án bậc thang. Tuy nhiên, về tổng thể ông cho rằng dù phương án nào thì tổng số doanh thu/số điện thương phẩm, và giá thu được cũng đều phải đảm bảo bằng giá điện bình quân của hệ thống điện.



Theo nguồn tin của Tuổi trẻ Online, hiện nay EVN cũng đang xây dựng 2 phương án giá điện gồm phương án 5 bậc thang và phương án 1 giá. Dự kiến giữa tháng 7 sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân, chuyên gia và các đối tượng liên quan.



Liên tục trong 2 năm qua, khi giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng từ tháng 3-2019, liên tục có những phản ảnh của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Bộ Công thương đã nhìn nhận cần thiết phải sửa đổi biểu giá bậc thang cũng như công bố phương án 5 bậc.



Đến nay Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện phương án sửa đổi và bổ sung thêm phương án một giá, dự kiến trình Chính phủ trong quý III năm nay.

Theo Ngọc An (TTO)