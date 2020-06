Hóa đơn tiền điện tăng sốc: Khó tránh sai sót do... nắng nóng?

Vụ ghi nhầm tiền điện tăng 30 lần: Nghệ An rà soát chỉ số điện toàn tỉnh Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí chiều 25-6, ông Nguyễn Xuân Lợi - phó giám đốc Điện lực Nghệ An - cho biết sau sự cố “ghi nhầm tiền điện tăng 30 lần” của một khách hàng ở huyện Quế Phong, Điện lực Nghệ An đã thành lập hai đoàn kiểm tra, yêu cầu 18 đơn vị điện lực rà soát lại toàn bộ việc ghi chỉ số côngtơ và phát hành hóa đơn tiền điện của gần 1 triệu khách hàng. “Các đơn vị tăng cường công tác phúc tra chỉ số côngtơ nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng ghi chỉ số, đặc biệt là các khách hàng có sản lượng tăng, giảm bất thường từ 30% so với tháng liền kề trước đó. Những trường hợp kiểm tra phát hiện tăng cao bất thường phải có biên bản làm việc với khách hàng”, ông Lợi nói. Trước đó, ngày 19-6, sau khi chỉ số điện tháng 6 của khách hàng ở thị trấn Quế Phong được nhập vào máy tính, Điện lực Quỳ Châu phát hiện có sự chênh lệch tiền điện so với tháng trước. Theo đó, lượng điện tiêu thụ trong tháng 6 lên tới hơn 16 triệu đồng, tăng hơn 30 lần so với mức tiêu thụ bình quân khoảng 500.000 đồng/tháng trước đó. Sau khi xảy ra sự việc, Điện lực Quỳ Châu đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, các cá nhân liên quan. Theo đó, đơn vị này đề xuất đình chỉ công tác ông Đặng Minh Đức - nhân viên nhập chỉ số điện; phê bình, khiển trách ông Bùi Đăng Phúc (nhân viên ghi chỉ số điện sai) và tạm đình chỉ công tác ông Trương Quang Định (giám đốc đơn vị) trong vòng 15 ngày. DOÃN HÒA