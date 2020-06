Để sản phẩm địa phương "chen chân" vào siêu thị

(GLO)- Đưa được hàng nông sản, đặc sản có nguồn gốc xuất xứ Gia Lai vào Siêu thị Co.op Mart Pleiku là thành công bước đầu của một số nhà sản xuất, doanh nghiệp nhỏ địa phương. Thông qua kênh phân phối uy tín này, các đơn vị sản xuất có cơ hội tiếp cận khách hàng, gia tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm.





Ông Trịnh Quang Hải-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho biết: “Chúng tôi làm ra sản phẩm chất lượng tốt đương nhiên muốn nhiều khách hàng biết đến. Hiện nay, Hợp tác xã tự bán lẻ sản phẩm qua kênh online hoặc ký gửi tại các cửa hàng, phòng trưng bày của Sở Khoa học và Công nghệ, Khách sạn Pleiku nên doanh số bán hàng không cao, lượng hàng tiêu thụ chưa đều”.

Siêu thị Co.op Mart Pleiku ủng hộ đưa hàng nông sản, đặc sản địa phương vào phân phối bán lẻ. Ảnh: S.C





Thông qua các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, Hợp tác xã Nông nghiệp Thảo Nguyên mong muốn sản phẩm cao đinh lăng, rượu đinh lăng, hạt mắc ca, mật ong tìm được đối tác, thị trường. “Sau khi tham gia lễ hội nông sản địa phương mới đây, chúng tôi mong muốn sản phẩm của Hợp tác xã được đưa vào bán tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Bởi lẽ, siêu thị này trưng bày đa dạng sản phẩm, lượng khách hàng đông thì sản phẩm của Hợp tác xã có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn. Sắp tới, Hợp tác xã sẽ tìm hiểu phương thức, chính sách đưa hàng vào siêu thị”-ông Hải thông tin.



Trong quá trình hoạt động, Siêu thị Co.op Mart Pleiku luôn nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ, lựa chọn các sản phẩm chất lượng cao nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Đối với các mặt hàng nông sản, đặc sản có xuất xứ tại Gia Lai, trên tinh thần sẵn sàng kết nối, hỗ trợ các nhà sản xuất, thời gian qua, Siêu thị đã hợp tác phân phối một số sản phẩm chất lượng như bò khô Tùng Phương Du Ký, rau quả Hương Đất An Phú, thịt bò Úc Điền Trúc, hạt điều rang củi Hải Bình hoặc chung tay giải cứu nông sản địa phương như dưa hấu, khoai lang, bơ, mít. Thông qua hoạt động phân phối, Siêu thị phối hợp với nhà sản xuất để xây dựng nguồn hàng tập trung, vùng nguyên liệu ổn định về chất lượng, sản lượng, giá cả.

Thông thường, những mặt hàng nông sản, đặc sản địa phương khi được đưa vào hệ thống siêu thị thì thuận lợi hơn hẳn khi mở các kênh phân phối khác. Chị Nguyễn Thị Kim Phương-chủ cơ sở sản xuất bò khô Tùng Phương Du Ký (25-33 Cao Bá Quát, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đối với kênh phân phối yêu cầu cao, khó tính như Siêu thị Co.op Mart Pleiku, sản phẩm được lựa chọn trưng trên kệ hàng tức là đã khẳng định được thương hiệu. Cũng qua kênh phân phối này, lượng khách hàng biết đến sản phẩm bò khô của chúng tôi đã nhiều hơn. Một số du khách đã tìm đến tận cơ sở sau khi thấy thương hiệu tại siêu thị”. Để hàng thực phẩm vào được Siêu thị Co.op Mart Pleiku, chị Phương cho biết, cơ sở phải đáp ứng yêu cầu như: có giấy công bố chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP... Hàng năm, Siêu thị sẽ có bộ phận chuyên môn đi kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất để kiểm soát chất lượng đầu vào.



Hiện nay, các mặt hàng nông sản, đặc sản xuất xứ tại Gia Lai được bày bán, phân phối qua kênh Siêu thị Co.op Mart Pleiku chưa nhiều. Nguyên nhân một phần là do mặt hàng địa phương chưa đa dạng, phong phú hoặc quy mô sản xuất không đáp ứng yêu cầu. Bà Châu Hoàng Thy-Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho biết: “Chúng tôi cần nguồn hàng cung cấp phải ổn định, duy trì về sản lượng và giá. Doanh nghiệp, nhà sản xuất cũng phải cung cấp hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận liên quan đến chất lượng sản phẩm. Đối với những mặt hàng chất lượng, được khách hàng đón nhận như rau Hương Đất An Phú, gà Tuân Cường, chúng tôi đã giới thiệu cho các đơn vị trong hệ thống như Co.op Mart Kon Tum, Co.op Mart Đak Lak”. Cũng theo bà Thy, các nhà cung cấp cần lên kế hoạch sản xuất từ trước, gắn với chủ động liên hệ, đàm phán với Co.op Mart để hai bên thương thảo đưa sản phẩm vào phân phối tại siêu thị phù hợp với chu kỳ kinh doanh. Đồng thời, Siêu thị Co.op Mart Pleiku sẽ hỗ trợ nhà sản xuất về hồ sơ pháp lý nếu như họ không hoàn thiện được.



SƠN CA