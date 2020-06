11.500 tấn cá ngừ của Việt Nam sẽ được châu Âu miễn thuế

Hạn ngạch cá ngừ 11.500 tấn của Việt Nam được EU miễn thuế sẽ được phân bổ tương tự như hạn ngạch gạo xuất khẩu vừa qua.





Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết vừa nhận được công văn của Bộ Công Thương về cơ chế phân bổ hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).



Theo đó, phía EU đã gửi email cho Bộ Công Thương thông báo cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với tất cả các mặt hàng (trừ gạo) mà EU dành cho Việt Nam trong khuôn khổ EVFTA sẽ được phân bổ theo cơ chế ai đăng ký trước thì được xem xét cấp trước (first-come, first serve).



Nguyên tắc phân bổ hạn ngạch cá ngừ này tương tự với cách phân bổ hạn ngạch gạo xuất khẩu gạo vừa qua. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống tự động và số lượng xuất khẩu sẽ trừ lùi vào hạn ngạch, khi doanh nghiệp đăng ký đủ số lượng theo hạn ngạch thì hệ thống sẽ không cho đăng ký nữa.





Các doanh nghiệp rất trông chờ thông tin chi tiết về hạn ngạch cá ngừ EU





Bộ Công Thương đã tiếp tục gửi email đến EU đề nghị thông tin rõ hơn về cơ chế phân bổ và quản lý hạn ngạch của EU đối với tất cả các mặt hàng áp dụng quy chế hạn ngạch theo EVFTA nhưng chưa nhận được phản hồi từ EU. Do đó, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc phía EU phản hồi về nội dung này và sẽ chuyển thông tin cho VASEP ngay khi nhận được thông tin từ EU.



Đối với ngành thủy sản, theo EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch miễn thuế mỗi năm 11.500 tấn cá ngừ đóng hộp và 500 tấn cá viên đóng hộp.



Theo VASEP, các doanh nghiệp hải sản Việt Nam đang trông chờ điều này do hiện tại những sản phẩm này Việt Nam đang không thể cạnh tranh được với sản phẩm của Philippines hay Ecuador do thuế cao trên thị trường EU.



Hiệp hội nhìn nhận trong dài hạn EVFTA sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành cá ngừ nói riêng và hải sản Việt Nam nói chung trong việc mở rộng thị phần tại EU. Tuy nhiên trong ngắn hạn, doanh nghiệp Việt sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các quy định của EU như vấn đề truy xuất nguồn gốc và các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Theo Ng.Ánh (NLĐO)