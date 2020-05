Vì sao giá thịt heo không chịu giảm?

Ông Phùng Đức Tiến (thứ trưởng Bộ NN&PTNT): Sẽ tạo thuận lợi tối đa cho nhập thịt heo Tính đến hết ngày 27-4, Việt Nam đã nhập được 54.000 tấn thịt heo, tăng trên 300% so với cùng kỳ năm 2019. Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Cục Thú y các thủ tục hành chính về kiểm dịch, kiểm tra chất lượng phải đảm bảo ngắn nhất, nhanh nhất và đảm bảo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng nhập 100.000 tấn thịt heo để ổn định nguồn cung trong nước. Bộ NN&PTNT cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Tài chính khẩn trương hỗ trợ tối đa cho các DN tìm kiếm các nguồn hàng có giá hợp lý để các đơn vị tăng nhập khẩu heo. Đặc biệt, Bộ NN&PTNT đã làm việc với nhiều địa phương đề nghị chỉ đạo và kêu gọi các DN vừa và nhỏ, các trang trại, hộ chăn nuôi đẩy mạnh tăng đàn, tái đàn đảm bảo an toàn sinh học. Bởi việc tái đàn, tăng đàn heo là giải pháp để đảm bảo đủ cân đối cung cầu và hạ giá thịt heo. Với tốc độ tái đàn như hiện nay, tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng cả năm 2020 dự kiến khoảng 4 triệu tấn, trong đó quý 2-2020 đạt hơn 900.000 tấn, quý 3-2020 đạt hơn 1 triệu tấn, quý 4-2020 gần 1,1 triệu tấn. Như vậy, đến quý 3 hoặc 4 sẽ cơ bản đáp ứng được phần lớn nhu cầu thịt heo. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT kiểm tra thịt heo nhập khẩu - Ảnh: B.N.N. Ông Nguyễn Văn Trọng (phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT): Thiếu con giống để tái đàn, tăng đàn Dù các DN chăn nuôi lớn đã hạ giá bán heo hơi xuống 70.000 đồng/kg từ ngày 1-4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên do đàn heo tại các DN chăn nuôi chỉ chiếm 35% tổng đàn, trong khi heo tại các trang trại, gia trại và hộ dân chiếm đến 65% tổng đàn, vẫn được bán với giá 80.000-90.000 đồng/kg khiến cho giá thịt heo vẫn neo ở mức cao. Giá thịt heo vẫn tăng thời gian qua chủ yếu do thiếu nguồn cung và chi phí khâu trung gian cao. Để giảm giá thịt heo, không còn cách nào khác ngoài việc tăng nguồn cung. Tuy nhiên, việc tái đàn và tăng đàn sau dịch ASF đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung con giống khan hiếm, giá cao từ 2,5-3 triệu đồng/con giống. Tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình…, tốc độ tái đàn rất thấp, có nơi chỉ mới hơn 30% tổng đàn so với trước khi có dịch ASF, do e ngại dịch tái phát. Đàn nái đang còn tập trung chủ yếu ở các DN chăn nuôi lớn nhưng các đơn vị này cũng tái đàn, tăng đàn nội bộ, hạn chế bán ra ngoài. Ông Huỳnh Thành Vinh (giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Nai): Giá thành chăn nuôi cao Đồng Nai đang còn hơn 2 triệu con heo, giảm khoảng 500.000 con so với thời điểm trước dịch ASF (tháng 4-2019). Hầu hết heo thuộc các trang trại lớn, còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gần như không còn. Trong khi đó, giá heo giống hiện rất cao và phụ thuộc vào các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Những DN FDI có đàn giống tốt hầu như "khống chế" giá heo giống hiện nay. Với mức giá trên 3 triệu đồng/con heo giống thì khi xuống các trang trại, giá thành đã khoảng 60.000 đồng/kg. Do đó, nếu với mức giá bán khoảng 70.000 đồng/kg, các trang trại nhỏ lẻ không phải DN FDI chắc chắn sẽ thua lỗ. C.TUỆ - A LỘC