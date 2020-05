Úc siết chặt quy định với tôm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt lo lắng

Đối với sản phẩm tôm chưa được làm chín, phía Úc yêu cầu phải qua khâu sơ chế rút bỏ chỉ lưng, quy định được áp dụng từ 1-7 tới

Thương vụ Việt Nam tại Úc (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Nông nghiệp, nguồn nước và Môi trường Úc vừa ban hành các điều kiện nhập khẩu mới đối với tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín phục vụ tiêu dùng nhập khẩu vào Úc, áp dụng từ 1-7 tới.

Theo đó, tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín sẽ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đã qua khâu sơ chế loại bỏ chỉ tôm là bộ phận tiêu hóa của tôm ít nhất là tới đoạn vỏ tôm cuối cùng. Các sản phẩm này sẽ tiếp tục được kiểm tra dấu niêm phong toàn bộ 100% các lô hàng khi làm thủ tục thông quan tại Úc. Nếu không đáp ứng được các quy định, các sản phẩm nêu trên sẽ được hướng dẫn biện pháp khắc phục như làm chín, yêu cầu tái xuất, thậm chí là tiêu hủy.

Tôm chưa được làm chín xuất khẩu sang Úc phải được loại bỏ chỉ lưng. Ảnh: Ngọc Ánh

Lý do phía Úc áp dụng quy định mới vì cho rằng các điều kiện nhập khẩu hiện tại như yêu cầu bỏ đầu và vỏ tôm chưa kiểm soát được rủi ro của bệnh vi bào tử trùng ở tôm (viết tắt EHP) nhằm bảo đảm an toàn dịch học theo quy định của Úc. Do đó, yêu cầu mới được coi là biện pháp hiệu quả để giảm lượng bào tử EHP có thể tồn tại ở các cá thể tôm bị nhiễm bệnh.

Phía Úc cũng nêu rõ những thay đổi về điều kiện nhập khẩu này không áp dụng đối với các sản phẩm tôm đã được làm chín, chế biến sâu, tẩm bột, nghiền hoặc các sản phẩm tôm có nguồn gốc từ Úc đã chế biến tại cơ sở được phê duyệt.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), giải thích thêm với quy định mới, các lô tôm chưa được làm chín xuất khẩu sang Úc phải được Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) chứng nhận đã qua khâu sơ chế loại bỏ chỉ tôm. Như vậy, doanh nghiệp sẽ không còn được xuất khẩu tôm sống còn chỉ lưng như trước mà chỉ được xuất khẩu tôm đã chẻ lưng (để loại bỏ chỉ lưng). Phần lớn tôm xuất khẩu sang Úc là loại chưa được làm chín nên quy định này sẽ ảnh hưởng nhiều đối với các doanh nghiệp bán hàng sang thị trường này.

Theo VASEP, xuất khẩu tôm sang thị trường Úc tăng trưởng liên tục trong những năm gần đây, từ kim ngạch 113 triệu USD năm 2015 lên 127 triệu USD năm 2019. Úc hiện đứng thứ 7 về nhập khẩu tôm của Việt Nam, chiếm 3,8% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang các thị trường. Tính đến ngày 15-4, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Úc đạt 29,6 triệu USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.