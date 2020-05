Thủ tướng đồng ý cho 300 thương nhân Trung Quốc sang mua vải thiều Lục Ngạn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho phép 309 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) nhưng phải thực hiện cách ly 14 ngày để phòng dịch COVID-19.

190 thương nhân Trung Quốc chấp nhận cách ly 14 ngày, chờ mua vải thiều







Vải thiều Lục Ngạn đang bắt đầu cho thu hoạch, hiện giá bán ở mức cao, trung bình 30.000 - 35.000 đồng/kg - Ảnh: P.LINH



Thông tin được ông La Văn Nam - chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn - cho biết tại buổi thông tin báo chí về phương án tiêu thụ vải thiều năm 2020 sáng 30-5.



Theo báo cáo của UBND huyện Lục Ngạn, năm 2020 huyện duy trì khoảng 15.300ha vải thiều, trong đó vải chín sớm khoảng 2.000ha. Do thời tiết không thuận lợi nên tỉ lệ vải ra hoa chỉ đạt khoảng 65% diện tích. Diện tích vải thiều sản xuất theo quy trình VietGAP đạt 11.000ha, GlobalGAP khoảng 100ha.



Dự báo sản lượng đạt trên 85.000 tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 18.000 - 20.000 tấn. Hiện toàn huyện đã thu hoạch, tiêu thụ được khoảng 415 tấn vải chín sớm, giá bán ở mức cao, trung bình từ 30.000 - 35.000 đồng/kg... Vải chính vụ thu hoạch từ giữa tháng 6 tới.



Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Lục Ngạn đã lên 3 phương án tiêu thụ vải thiều. Hiện huyện đang thực hiện theo phương án 2 với kịch bản: dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng chưa hết dịch.



Trong phương án này, sản lượng tiêu thụ vải thiều tươi ở trong nước khoảng 34.000 tấn, xuất khẩu 36.000 tấn và 15.000 tấn khác phục vụ chế biến nước ép, sấy.



Về tiêu thụ vải thiều, ông Nam cho biết Trung Quốc vẫn là thị trường chính. Trong bối cảnh dịch COVID-19, huyện Lục Ngạn và tỉnh Bắc Giang đã lập danh sách hơn 300 thương nhân Trung Quốc và có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh tạo điều kiện cho phép thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn thu mua vải thiều.



"Thông tin chúng tôi nhận được thì Thủ tướng đã đồng ý cho hơn 300 thương nhân này nhập cảnh vào Việt Nam và đến thu mua vải thiều tại Lục Ngạn, nhưng phải đảm bảo quy định cách ly 14 ngày để phòng dịch COVID-19" - ông Nam thông tin.



Ông Nam cho biết phía Trung Quốc đang phối hợp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam phối hợp thu mua vải thiều. Trung Quốc cũng yêu cầu trước khi nhập cảnh vào Việt Nam 3 ngày, các thương nhân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 .





Theo phương án của huyện Lục Ngạn, ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, các thương nhân Trung Quốc sẽ được tổ chức đón, đưa về các khu cách ly.



Hiện tại huyện Lục Ngạn đã chuẩn bị 5 khách sạn, nhà nghỉ để đón các thương nhân Trung Quốc đến mua vải cách ly phòng dịch COVID-19.



Sau thời gian cách ly 14 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định, những thương nhân Trung Quốc sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được giao dịch thu mua vải thiều bình thường tại Bắc Giang.



Theo CHÍ TUỆ (TTO)