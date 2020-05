Khuyến mãi lớn để kích cầu mua sắm

(GLO)- Việc liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi lớn, giảm giá sâu nhiều mặt hàng cho thấy, các siêu thị, cửa hàng đang dồn sức để kích cầu tiêu dùng sau một thời gian kinh doanh giảm sút bởi tác động của dịch Covid-19.

Không để thị trường nội rơi vào tay doanh nghiệp ngoại

Các cửa hàng điện máy ở TP. Pleiku đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Ảnh: V.T





Để kích cầu tiêu dùng, các cửa hàng, siêu thị ở TP. Pleiku liên tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá sâu với nhiều mặt hàng. Là đơn vị bán lẻ lớn nhất trên địa bàn, Siêu thị Co.op Mart Pleiku hiện có hơn 3.400 mặt hàng đang giảm giá. Chị Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng cho biết: “Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 3-6 với mức giảm giá 15-50%. Không chỉ áp dụng mức giảm trung bình 20% cho hàng thực phẩm thiết yếu như: đường, gạo, sữa, thịt, rau củ quả, dầu ăn, mì tôm mà Siêu thị còn giảm giá nhiều loại gia vị, hóa mỹ phẩm, hàng thời trang với mức 15-40%. Bên cạnh đó, nhiều chương trình tặng quà hấp dẫn của nhà cung cấp cũng đang triển khai rất mạnh”. Cũng theo chị Trinh, trong thời gian diễn ra các chương trình giảm giá, lượng khách hàng đến mua sắm tăng nên doanh số bán hàng của Siêu thị cũng cải thiện hơn so với các tháng cao điểm của dịch Covid-19.



Cùng với hệ thống siêu thị, nhiều cửa hàng, trung tâm bán hàng cũng đang đẩy mạnh kích cầu bằng việc giảm giá, gia tăng ưu đãi cho khách hàng. Chị Nguyễn Thị Anh Thư-nhân viên quản lý cửa hàng Marc (134 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) cho hay: “Sau đợt dịch kéo dài, doanh số bán hàng của cửa hàng giảm đến một nửa. Hiện tại, khi sức mua đang dần hồi phục, nhu cầu tiêu dùng hàng quần áo thời trang bắt đầu tăng trở lại thì các chương trình giảm giá nhiều mặt hàng 15-50% hoặc bán đồng giá sẽ góp phần tăng doanh số cho cửa hàng. Tuy đã chạy song song các chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nhưng so với thời điểm này năm ngoái, mức tiêu thụ hàng hóa vẫn không bằng”.

Co.op Mart Pleiku đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút khách hàng. Ảnh: Vũ Thảo







Theo báo cáo của Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 5-2020 ước đạt 5.521 tỷ đồng, tăng 18,57% so với tháng trước.



Tại Trung tâm Điện máy Vĩnh Tín, Siêu thị Điện máy-Nội thất Chợ Lớn, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Cửa hàng Điện máy Xanh... ngoài giảm giá gần như hầu hết các mặt hàng, những nơi này đang áp dụng mua trả góp lãi suất 0% kèm theo chế độ lắp đặt miễn phí, tặng vật tư, tăng thời gian bảo hành cho mặt hàng làm mát, thiết bị giải nhiệt. Theo anh Trần Thanh Sơn-nhân viên quản lý cửa hàng Điện máy Xanh (279 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku), với mục tiêu gia tăng doanh số sau dịch nhằm phục hồi kinh doanh, Điện máy Xanh đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn hơn với mức giảm giá sâu cho các mặt hàng như: ti vi, máy giặt (giảm đến 50%), hàng gia dụng (giảm đến 30%)...



So với mấy tháng cao điểm dịch bệnh thì sức mua hiện nay tăng đáng kể, nhất là các mặt hàng thực phẩm, may mặc, tiêu dùng. Trong khi đó, mặt hàng điện thoại, điện máy, gia dụng tiêu thụ vẫn khá chậm dù các trung tâm, cửa hàng điện máy lớn tung ra khuyến mãi lên đến vài triệu đồng/sản phẩm. Những người mua hàng điện máy, nội thất lúc này có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể. Anh Trương Minh Phú (tổ 10, phường Ia King, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi vừa mua 1 chiếc ti vi 55 inch có giá niêm yết 15 triệu đồng. Nhưng sau khi trừ hết các chương trình giảm giá, không lấy quà tặng, tôi chỉ còn phải thanh toán hơn 10 triệu đồng. Trong khi cũng là chiếc ti vi dòng này mấy tháng trước, một người quen của tôi mua với giá 14 triệu đồng”.



“Đây là thời điểm các hãng sản xuất chạy hàng tồn để ra mắt thị trường những mẫu mới của năm. Do đó, mức ưu đãi càng tăng thêm, rất có lợi cho khách hàng mua sắm”-anh Trần Thanh Sơn nói.

VŨ THẢO