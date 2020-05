EVN đã giảm gần 1.000 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

Tổng số khách hàng được hỗ trợ giảm tiền điện trong đợt dịch COVID-19 là trên 28,62 triệu khách hàng gồm 26,62 triệu khách hàng hộ sinh hoạt và trên 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh.





Bộ Công thương xin hoãn sửa biểu giá điện vì dịch COVID-19

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện Khối doanh nghiệp Nhà nước phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)







Báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sáng ngày 9/5, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết về việc miễn, giảm tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, EVN triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng.



Tổng số khách hàng được hỗ trợ giảm tiền điện là trên 28,62 triệu khách hàng gồm 26,62 triệu khách hàng hộ sinh hoạt và trên 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh.



Tính đến ngày 6/5, EVN đã phát hành hóa đơn giảm tiền điện cho 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm gần 1.000 tỷ đồng; trong đó hơn 600.000 khách hàng công nghiệp được giảm trừ gần 900 tỷ đồng.



Báo cáo của EVN cho hay, trong bốn tháng đầu năm 2020, EVN và các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong tháng Tư, EVN vừa thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện trên toàn quốc.



Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhu cầu điện giảm; trong đó, điện thương phẩm bốn tháng đầu năm nay là 66,37 tỷ kWh, chỉ tăng 3,46% so cùng kỳ ngoái. Đặc biệt điện thương phẩm tháng 4/2020 giảm 3,84% so với tháng 4/2019; trong đó điện cấp cho thương mại dịch vụ giảm 31,9%; điện cấp cho công nghiệp giảm 5,76%. Riêng thành phần điện cấp cho sinh hoạt và tiêu dùng nhân dân tăng 4,58%.



Mặc dù nhu cầu điện trong bốn tháng đầu năm giảm, nhưng do hạn hán nên sản lượng thủy điện huy động chỉ đạt 11,6 tỷ kWh, giảm 36,5% so với cùng kỳ ngoái. Vì vậy, EVN phải huy động tối đa các nguồn nhiệt điện; trong đó huy động nhiệt điện dầu trên 1 tỷ kWh, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ ngoái.



Mặt khác, việc đầu tư các dự án điện của Tập đoàn cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh, đặc biệt là cung cấp vật tư thiết bị và các chuyên gia nước ngoài hạn chế nhập cảnh. Tuy nhiên, EVN đã đưa vào vận hành thương mại Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (công suất 688 MW); đóng điện kịp thời các công trình lưới điện cấp thiết để giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nên cơ bản giảm quá tải lưới điện, tăng lượng điện sản xuất từ các nhà máy điện Mặt Trời.



Trong bối cảnh dịch COVID-19, EVN cũng đẩy mạnh việc cung ứng các dịch vụ điện trực tuyến; trong đó, tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 82%. Về cung ứng dịch vụ điện, từ tháng Hai khi dịch COVID-19 chưa bùng phát đến tháng Tư, yêu cầu cung cấp các dịch vụ tiếp nhận qua Công Dịch vụ công Quốc gia tăng 8,2 lần, tỷ lệ giao dịch trực tuyến qua internet tăng 4,5 lần.



Theo EVN, sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giảm giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi nên nhu cầu điện tăng trở lại; trong đó, điện sản xuất toàn hệ thống bình quân ngày trong tuần đầu tháng Năm tăng 15% so với tháng Tư.



EVN cũng đã xây dựng kế hoạch để đảm bảo cung ứng điện các tháng còn lại với nhu cầu điện theo đúng kế hoạch đầu năm đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Tập đoàn cam kết đảm bảo đủ điện cho nhu cầu sản xuất khi doanh nghiệp tái hoạt động và mở rộng quy mô. Đồng thời, đảm bảo giải tỏa hết các nguồn điện Mặt Trời đã đưa vào vận hành, đặc biệt tại Ninh Thuận và Bình Thuận.



Cùng đó, EVN đã cập nhật tính toán cân bằng cung cầu điện giai đoạn 2021-2025 và theo đó sau khi thực hiện các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẽ đáp ứng nhu cầu điện cho giai đoạn này.



Tuy nhiên, theo ông Dương Quang Thành, để đảm bảo cung ứng đủ điện trên toàn quốc, góp phần phục vụ hồi sản xuất và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, EVN cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với các đơn vị điện lực tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Điều này nhằm đạt được mục tiêu trong công tác tiết kiệm điện, đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân.



Ngoài ra, EVN cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, góp phần bổ sung thu nhập của người dân để giải quyết một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra; trong đó, EVN cam kết tiếp tục hỗ trợ lắp đặt miễn phí công tơ đo đếm hai chiều...

Theo Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)