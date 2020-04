Tất cả 63 tỉnh, thành đã có phương án cung ứng hàng hóa theo 5 cấp độ

Doanh nghiệp đầu mối xây dựng phương án cung ứng hàng hóa, tình hình lưu trữ, bố trí nhân lực vận chuyển đồng thời thường xuyên báo cáo, cập nhật tình hình về cung cầu hàng hóa từ 3-4 tiếng/lần.





Các địa phương đã xây dựng phương án cung ứng hàng hóa theo 5 cấp độ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)





Đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết đến ngày 31/3 đã có 63/63 tỉnh, thành phố gửi phương án cung ứng hàng hoá theo 5 cấp độ, trong đó đặc biệt chú trọng đến 13 mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, rau củ quả, nước uống, khẩu trang…



Bên cạnh đó, Vụ Thị trường trong nước cũng đã xây dựng sơ đồ tổng kho theo vùng về nguồn hàng để có thể điều tiết khi cần thiết, đồng thời phân công cán bộ để nắm sát tình hình, kịp thời có thực tiễn để lên phương án điều tiết hàng hoá.



Trong khi đó, lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực, cho biết Cục đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cập nhật tình hình liên tục qua hình thức trực tuyến, triển khai các phương án, kịch bản, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như các cơ sở y tế, cơ sở cách ly.



Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là 13 mặt hàng thiết yếu và mặt hàng xăng dầu cho người dân trong thời gian cách ly xã hội, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giao nhiệm vụ cho Vụ Thị trường trong nước làm việc với các địa phương, doanh nghiệp đầu mối xây dựng phương án cung ứng hàng hóa, tình hình lưu trữ, phương án và nhân lực vận chuyển đồng thời thường xuyên báo cáo, cập nhật tình hình về cung cầu hàng hóa từ 3-4 tiếng/lần.



Mặt khác, đơn vị này cũng cần thống kê các trung tâm, kho phân phối hàng hóa ở những thành phố lớn và theo khu vực để khi cần có thể điều phối hàng hoá kịp thời phục vụ người dân...



Bộ trưởng chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra đảm bảo hệ thống điện cấp điện an toàn trong mọi tình huống.



Đối với hoạt động duy trì sản xuất, Bộ trưởng giao Cục Công nghiệp chủ động rà soát, lên phương án, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ, công nhân viên làm việc đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.



Ngoài ra, tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; đặc biệt là việc cấp các giấy phép xuất nhập khẩu, cấp C/O cho doanh nghiệp không để gián đoạn song phải có phương án, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp, người dân không tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Đức Duy (Vietnam+)