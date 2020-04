Hóa đơn tăng bất thường, ngành điện nói gì?

Có thể tra cứu, kiểm tra hóa đơn tiền điện Từ tháng 3-2020, EVN đã áp dụng hóa đơn tiền điện mẫu mới, thống nhất toàn quốc. Trên hóa đơn có những thông tin cụ thể về tình hình sử dụng điện của tháng đó và có so sánh với các tháng liền kề cũng như các tháng cùng kỳ của năm trước. Ngoài ra, khách hàng có thể so sánh mức độ sử dụng của gia đình mình với mức bình quân trong cùng khu vực. Qua hóa đơn tiền điện mới, khách hàng thấy được quy luật của việc sử dụng điện theo tháng, mùa trong năm. Do đây là hóa đơn điện tử, khách hàng có thể tự tra cứu bằng cách truy cậpwebsite https://cskh.evnhcmc.vn/, tạo tài khoản của khách hàng sử dụng điện, từ đó xem và tải hóa đơn của mình. Hoặc có thể sử dụng tài khoản này đăng nhập vào ứng dụng EVNHCMC CSKH trên thiết bị di động để sử dụng các dịch vụ và tham khảo thông tin. L.Phan