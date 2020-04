Giá xăng chỉ còn 11.000 đồng/lít vào ngày mai?

Giá xăng được dữ đoán sẽ có đợt giảm thứ 7 liên tiếp kể từ đầu năm, xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 11 năm qua.





Theo chu kỳ, ngày mai (13.4), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng.



Giá xăng dầu ngày mai có thể sẽ có đợt giảm mạnh lần thứ 7 liên tiếp kể từ đầu năm. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng RON 92 trên thế giới (xăng nền để pha chế xăng E5) trung bình 15 ngày qua là 20,4 USD/thùng, giảm 4,3 USD/thùng so với kỳ tính giá xăng dầu ngày 29.3. Giá xăng RON 95 bình quân trên thị trường Singapore chu kỳ mới vào khoảng 21,26 USD/thùng; giảm khoảng 3,6 USD/thùng so với chu kỳ trước.



Giá xăng dầu thế giới giảm do tác động của đại dịch COVID-19.



Do đó, giá xăng trong nước ngày 13.4 được dự đoán sẽ giảm khoảng 1.000 đồng/lít, xuống còn khoảng 11.000 đồng/lít.



Nhiều người cho rằng, mức giảm này chưa tương xứng với giá của thế giới, song chứng ta nên hiểu rằng, giá xăng dầu trong nước còn được điều chỉnh bởi sự vận hành của Quỹ bình ổn xăng dầu và mỗi lít xăng còn phải chịu nhiều loại phí, thuế.



Theo đó, tổng các loại thuế, phí và khoản ngoài thuế phí trên mỗi lít xăng E5 (bao gồm cả lợi nhuận của doanh nghiệp) là khoảng 7.550 đồng/lít, chiếm khoảng 63% giá bán lẻ xăng E5 (mức giá hiện hành là 11.950 đồng/lít). Tổng các loại thuế, phí và khoản ngoài thuế phí trên mỗi lít xăng RON 95 III (bao gồm cả lợi nhuận của doanh nghiệp) là khoảng 8.600 đồng/lít, chiếm khoảng 68% giá bán lẻ xăng RON 95 III (trên giá bán hiện hành là 12.560 đồng/lít).



Tại kỳ điều hành gần nhất vào ngày 29.3, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng/lít, còn 11.950 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 4.252 đồng/lít, xuống còn 12.560 đồng/lít.



Trước tình hình này, mới đây, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu ở mức phù hợp. Theo Bộ Công Thương, hiện nay, tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu hiện ở mức cao (khoảng 55-60% đối với mặt hàng xăng, 35-40% đối với mặt hàng dầu). Trong đó thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 32% đối với mặt hàng xăng và từ 11-20% đối với mặt hàng dầu.



Đặc biệt Bộ Công Thương đề nghị xem xét điều chỉnh giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sinh học E5RON92 cho phù hợp với thực tế để tạo mức chênh lệch giá và khuyến khích sử dụng xăng sinh học.



Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có văn bản kiến nghị gửi lên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị xem xét ban hành việc ngừng nhập khẩu xăng dầu để giảm tình trạng tồn kho tại nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.



https://laodong.vn/thi-truong/gia-xang-chi-con-11000-donglit-vao-ngay-mai-797741.ldo

Theo Thuỳ Dung (LĐO)