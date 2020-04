Bộ Công Thương gấp rút triển khai giảm giá điện 3 tháng do dịch Covid-19

Bộ Công Thương đang gấp rút hoàn thiện quy trình, văn bản hướng dẫn để triển khai việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng ảnh hưởng trong dịch Covid-19.





Ngày 12-4, Bộ Công Thương cho biết đang gấp rút hoàn thiện các công việc, quy trình, văn bản hướng dẫn để triển khai việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng ảnh hưởng trong dịch Covid-19.



Theo Bộ Công Thương, ngày 9-4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2020, trong đó đã đồng ý với các đề xuất của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài Chính chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng qui định.



Hiện, Bộ Công Thương đang dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết và gửi xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật trước khi chính thức phát hành văn bản chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện.





Người dân sẽ được giảm giá điện sinh hoạt trong 3 tháng - Ảnh: Minh Phong





Theo phương án của Bộ Công Thương trình Chính phủ, khách hàng sản xuất và kinh doanh được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10%. Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt cũng được giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh/tháng).



Đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, Bộ Công Thương cho biết sẽ điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.



Về việc giảm tiền điện, Bộ Công Thương cho biết sẽ giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Đồng thời, giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị, các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm SARS-CoV-2.



Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6-2020).



Theo Bộ Công Thương, thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng. Do vậy, đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6-2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7-2020.



Sau khi việc giảm giá điện, tiền điện được triển khai chính thức, Bộ sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị điện lực thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19.





Với các giải pháp hỗ trợ nêu trên, Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỉ đồng, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỉ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỉ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỉ đồng. EVN giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid khoảng 100 tỉ đồng.











