Nguồn cung xuất khẩu hàng hoá đang ổn định trở lại



Thống kê từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã khiến một số ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhất là nông-thuỷ sản chịu tác động rõ rệt. Tính chung 2 tháng đầu năm, có 8/9 mặt hàng trong nhóm nông - thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến trong quý I, xuất khẩu nông - thủy sản qua thị trường Trung Quốc có thể giảm từ 12 - 13% so với cùng thời điểm 2019. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,1 tỉ USD, tăng 0,5% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,6 tỉ USD, tăng 1,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỉ USD, giảm 0,5%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 34% và trị giá nhập khẩu tăng 26%.



Trao đổi với Lao Động, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay thị trường xuất nhập khẩu đang dần được ổn định. Nguyên liệu về nguồn cũng ổn định bởi lẽ thị trường Trung Quốc đang dần nối lại được. Tuy nhiên, về đầu ra ở khu vực Châu Âu thì hiện tại các cơ quan có thẩm quyền vẫn đang theo dõi và nghe ngóng.