Nông dân sẽ bị 'đè' giá lúa

Ông Nguyễn Thanh Truyền (giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An):



Nên cho xuất với hợp đồng ký trước 24-3



Sở NN&PTNT cùng Sở Công thương tỉnh Long An vừa kiến nghị Bộ Công thương trình Chính phủ xem xét việc tiếp tục cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài trước ngày 24-3 được tiếp tục thực hiện việc xuất khẩu. Sau thời điểm này, việc xuất khẩu gạo có thể được kiểm soát lại chặt chẽ, có lộ trình việc xuất khẩu.



Long An hiện có 24 doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang có các hợp đồng cung cấp trên 400.000 tấn gạo cho các đối tác nước ngoài, trong đó tập trung chủ yếu của các hợp đồng giao là từ đây đến tháng 7. Trong khi đó, vẫn còn khoảng 200.000 tấn gạo đang tồn kho, cộng với năng suất sau vụ đông xuân vừa qua được trên 1,3 triệu tấn lúa. Chưa kể việc số lượng gạo nếp chuyên dùng để xuất khẩu, khó tiêu thụ thị trường nội địa cũng đang chiếm số lượng lớn.

SƠN LÂM ghi