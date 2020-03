Nga cho phép nhập khẩu thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam

Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga thông báo chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt gà chế biến từ Việt Nam.





Chế biến thịt gà tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.





Trong thư gửi Cục Thú y của Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga nêu rõ, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh Nhà máy chế biến sản phẩm thịt gà tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là doanh nghiệp đầu tiên được cơ quan này cấp phép cho xuất khẩu các sản phẩm thịt gà chế biến sang thị trường Nga.



Đây là kết quả nỗ lực của Cục Thú y trong thời gian vừa qua để đàm phán với Cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Nga, hướng dẫn doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ đăng ký xuất khẩu…



Việc Việt Nam được phép xuất khẩu thịt gà chế biến sang thị trường Liên bang Nga cũng đồng nghĩa sản phẩm này được phép xuất khẩu sang các nước trong Liên minh kinh tế Á - Âu (bao gồm: Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan).



Để có thể xuất khẩu được thịt gà chế biến vào các thị trường khó tính này, Việt Nam phải đáp ứng được tiêu chuẩn chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt gà theo chuỗi, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc.



Ngoài ra, còn hàng loạt tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật khác của Liên bang Nga nói riêng và Liên minh kinh tế Á - Âu nói chung cần phải được đáp ứng trước khi xuất khẩu.





Chế biến xúc xích tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam.





Trước đó, vào năm 2017, Cục Thú y cũng đã đàm phán thành công với Nhật Bản để xuất khẩu thịt gà chế biến sang thị trường này.



Việc thị trường xuất khẩu thịt gà chế biến được mở rộng thêm sang nhiều nước không những giúp nâng cao giá trị gia tăng của ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam, mà còn mở ra hướng đi mới cho người chăn nuôi gà, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường trong nước, từ đó nâng cao vị thế của ngành chăn nuôi Việt Nam với công nghệ cao, bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.





