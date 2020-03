Giá xăng có thể giảm sốc vào ngày mai

Ngày mai, giá xăng được dự đoán sẽ giảm sâu xuống dưới 15.000 đồng/lít với cả xăng E5 và xăng RON95.





Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm rất mạnh trong 14 ngày gần đây.



Theo đó, giá xăng RON 92 – dùng để pha chế xăng E5- trung bình 14 ngày qua ở mức trung bình 24 USD/thùng, giảm tới 24,6 USD/thùng so với mức giá trung bình tại kỳ điều hành gần nhất (ngày 15.3, xăng RON 92 có mức giá 48,6 USD/thùng).



Xăng RON 95 có mức giá trung bình gần 25 USD/thùng, giảm tới trên 25 USD/thùng so với kỳ tính giá ngày 15.3 (xăng RON 95 khi đó là 50,3 USD/thùng).



Đại diện Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mai 29.3, sớm hơn 1 ngày so với thông lệ.



Với xu hướng giảm mạnh của thế giới, giá xăng dầu trong nước được dự đoán sẽ giảm mạnh chưa từng vào ngày mai, có thể xuống dưới mức 15.000 đồng/ lít đối với xăng E5 và RON 95. Các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh.



Tuy nhiên việc giá xăng dầu giảm ở mức nào vẫn còn phụ thuộc vào việc Liên bộ Tài chính - Công thương trích quỹ bình ổn xăng dầu.



Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất 15.3, giá các mặt hàng xăng dầu giảm cụ thể:



- Xăng E5RON92: giảm 2.290 đồng/lít;



- Xăng RON95-III: giảm 2.315 đồng/lít;



- Dầu diesel 0.05S: giảm 1.750 đồng/lít;



- Dầu hỏa: giảm 1.830 đồng/lít;



- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.353 đồng/kg.



Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:



- Xăng E5RON92: không cao hơn 16.056 đồng/lít;



- Xăng RON95-III: không cao hơn 16.812 đồng/lít;



- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.035 đồng/lít;



- Dầu hỏa: không cao hơn 11.846 đồng/lít;



- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.501 đồng/kg.



Liên bộ cũng đã tiến hành điều chỉnh giá xăng sớm hơn 1 ngày so với quy định.





http://https://laodong.vn/thi-truong/gia-xang-co-the-giam-soc-vao-ngay-mai-793922.ldo

Theo Thiên Bình (LĐO)