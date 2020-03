Bộ Công Thương: Chưa điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020

Bộ Công Thương đã có chỉ đạo đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, giảm tổn thất điện năng cung như không điều chỉnh tăng giá điện.





Theo đại điện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), tình hình tiêu thụ điện hơn 2 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.



Tính đến hết ngày 19/3, sản lượng điện tiêu thụ bình quân của cả nước chỉ đạt khoảng 623 triệu kWh/ngày, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đầu năm xây dựng là 690,7 triệu kWh/ngày.



Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, cho biết qua theo dõi tình hình tăng trưởng của các phụ tải điện tính đến giữa tháng 3/2020, sản lượng điện sinh hoạt tăng cao nhất trong 5 phụ tải điện. Trong khi đó, sản lượng điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có sự suy giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với kế hoạch.



Do vậy, Cục Điều tiết Điện lực sẽ theo dõi sát tình hình tiêu thụ điện thực tế trong thời gian tới để vận hành hệ thống điện một cách hợp lý để có được chi phí vận hành kinh tế nhất.



Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 11/TTg của Thủ trướng Chính phủ và Chỉ thị số 06 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị điện lực khác thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, giảm tổn thất điện năng và nâng cao năng suất lao động; thực hiện việc tiết kiệm chi phí thường xuyên để giảm giá thành sản xuất kinh doanh điện, qua đó không điều chỉnh tăng giá điện.



"Bộ Công Thương đã có chỉ đạo đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam là trong năm nay không điều chỉnh tăng giá điện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Bộ Công Thương," ông Tuấn nói.



Ngoài ra, Cục đã chỉ đạo EVN kiểm tra các đơn vị điện lực và các tổng công ty điện lực thực hiện nghiêm việc áp giá bán lẻ điện cho các đối tượng theo đúng quy định. Trong đó, tập trung thứ nhất là việc áp giá bán điện phục vụ cho các khách hàng nằm trong chuỗi quá trình sản xuất và lưu thông hàng nông sản để phục vụ cho việc giải quyết hàng nông sản, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới phía Bắc được hưởng chính sách giá điện theo đúng quy định của Nhà nước.



Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, để đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống trong thời gian tới, đặc biệt là mùa khô năm nay trong bối cảnh nhiều hồ thủy điện trong cả nước đang khô hạn, Cục đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường vận hành các hồ thủy điện nhằm góp phần sử dụng nước có hiệu quả nhất cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt gắn với phát điện.



Thông tin thêm, theo thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, dự báo nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống là rất lớn nên ngay từ đầu năm Bộ Công Thương đã dự báo khả năng sẽ căng thẳng về nguồn điện từ năm 2020.



Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại đã chậm lại, nhu cầu điện có giảm đi nên tình hình căng thẳng điện chưa diễn ra. Tuy nhiên, về lâu dài, tình hình khó khăn về điện là rõ ràng.



Do vậy, cùng với việc yêu cầu EVN đảm bảo cung ứng đủ điện trong sản xuất và đời sống trong trước mắt, ông Vượng đề nghị các doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng tiến độ các công trình điện.

