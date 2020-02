Ngày Vía Thần tài: Mẫu vàng độc, lạ "hút" khách

Trước ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), nhiều sản phẩm vàng với các mẫu đa dạng, phong phú được tung ra thị trường. Trong đó, các mẫu vàng có hình chú chuột theo năm Canh Tý 2020 được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Sau những biến đổi của thị trường thế giới, giá vàng trong nước ngày 2/2 có mức tăng từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay giao dịch ở mức 44,56 triệu đồng/lượng mua và 44,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Cũng vào đầu giờ sáng nay, giá vàng SJC giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 44,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,10 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,97 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và TP.HCM.

Mẫu vàng miếng hình chuột truyền thống và Mickey được săn đón trong những ngày gần đây

Mặc dù giá có mức tăng tương đối cao, tuy nhiên, trước sức hút của ngày vía Thần Tài, nhiều khách hàng vẫn tìm đến các sản phẩm vàng với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú.

Theo chị Lê Khánh Linh, chủ một cửa hàng vàng bạc trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, năm nay, ngoài những mẫu vàng như Kim Ngân Tài, Kim Thần Tài,… phổ biến, các mẫu vàng có hình chú chuột theo linh vật năm Canh Tý 2020 được người tiêu dùng đặc biệt ưa thích.

“Mẫu vàng với trọng lượng 1 chỉ hình chú chuột có 2 loại là chuột truyển thống và chuột Mickey. Ngoài ra, có nhiều mẫu khác như đồng xu tài lộc, hình phật di lặc, phúc, lộc, thọ,… với tất cả các mẫu trên, cơ sở chúng tôi đang phân phối với giá 4.950.000 đồng/chỉ.” Chị Linh cho hay.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ chị Linh, cách ngày vía Thần Tài vài ngày, nhiều khách hàng đã mua vàng. Bên cạnh đó, nhiều khách đặt hàng sẵn, đúng ngày chỉ việc đến lấy.

“Vì ngày mùng 10 Âm lịch vào đúng thứ 2 đầu tuần nên nhiều khách hàng không thể nghỉ việc nên đã bắt đầu mua vàng từ ngày mùng 8. Ngoài ra, có một số khách quen đặt hàng sẵn để đến đúng ngày chỉ việc ra lấy nhằm tiết kiệm thời gian xếp hàng, có thể kịp giờ đi làm.” Chị Linh thông tin thêm.

Nhiều mẫu vàng được đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu ngày vía Thần Tài

Ngoài những sản phẩm vàng miếng, các mẫu vòng charm phong thủy đúc bằng vàng 24K nguyên khối, vừa như trang sức thời trang với dây charm hai sắc màu phong phú đi kèm với những biểu tượng, linh vật cũng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Cụ thể, nhiều cơ sở kinh doanh đã tung ra nhiều sản phẩm như: vòng charm Kim Tý tài lộc, sung túc, may mắn như “chuột sa hũ gạo”; vòng charm thỏi vàng tài lộc giàu sang, quyền quý hay vòng charm chữ tài chữ lộc, bao tiền vàng… đều mang ý nghĩa chiêu tài cầu lộc, mang đến vận may cho người sử dụng.

Ngoài ra, PNJ còn có các sản phẩm độc lạ như: Vòng charm Hạt Châu biểu trưng cho sự vẹn tròn; vòng charm Cửu Vỹ Hồ có ý nghĩa cầu duyên; vòng charm Đồng Xu, vòng charm Cá Chép, vòng charm Tỳ Hưu có ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc cho người sở hữu.

Các loại charm vàng cũng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng

Theo nhận định từ giới chuyên môn, nguyên nhân giá vàng đóng cửa tuần giao dịch vừa qua ở mức cao (1.588 USD/ounce, tăng thêm 10 USD mỗi ounce so với phiên trước) là do tâm lý nhà đầu tư lo ngại dịch virus corona đang lan rộng và tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn là vàng.

Cụ thể, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) bùng phát tại nhiều nước trên thế giới khiến thị trường chứng khoán và thị trường năng lượng đi xuống, do quan ngại về những tác động của dịch bệnh này đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường vàng lại được hưởng lợi nhờ nhu cầu tìm kiếm các tài sản an toàn tăng cao.

Theo chuyên gia Carlo Alberto De Casa từ Cty ActivTrades nhận định, giá vàng đang có cơ hội tăng lên mức cao mới trong 7 năm trong vài tuần tới.