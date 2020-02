Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa có Công văn 0135/XNK-NS gửi các địa phương về việc điều chỉnh sản xuất kinh doanh phục vụ xuất khẩu để phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Người Việt sẽ được mua hàng EU tốt hơn, rẻ hơn

Rút ngắn khâu trung gian, mãi không xong

Kinh doanh đa cấp trái phép lại nở rộ, Bộ Công Thương phát đi hàng loạt cảnh báo





Theo Cục Xuất nhập khẩu, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường và có tác động nhiều mặt tới nền kinh tế nói chung cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây. Do đó, các lô hàng nông, lâm, thủy sản và trái cây Việt Nam mặc dù có thể được làm thủ tục thông quan xuất khẩu, nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với thời gian trước, do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.



Để tránh tối đa thiệt hại do nghẽn về giao thương, Bộ Công thương liên tục khuyến cáo các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và phía đối tác Trung Quốc có khả năng nhận hàng.



Đồng thời, các doanh nghiệp, cá nhân cần liên hệ với đối tác phía Trung Quốc để đàm phán chuyển đổi sang hình thức xuất khẩu chính ngạch và chủ động áp dụng các biện pháp sẵn sàng chuyển đổi (như thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa, dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm). Đối với các loại trái cây, nông sản đang dựa mạnh vào xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới (như thanh long, dưa hấu), có biện pháp khuyến nghị người dân điều tiết sản lượng, ít nhất là không sử dụng các cách thức để gia tăng sản lượng vào thời điểm này. Đối với những diện tích chưa gieo trồng, xem xét chuyển sang các loại nông sản dễ tiêu thụ hơn như đậu tương, ngô, rau.



Theo ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đang liên tục khuyến cáo kêu gọi các doanh nghiệp và các tổ chức theo dõi sát tình hình khu vực biên giới; tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp logictics (đặc biệt là các doanh nghiệp có kho lạnh) hỗ trợ thông qua việc bảo đảm các loại trái cây đang gặp khó khăn, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, phí vận chuyển, bốc xếp hàng. Song song đó, tiếp tục tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, trong đó có việc chỉ đạo toàn bộ hệ thống thương vụ, chi nhánh thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tham gia tìm kiếm khách hàng, thị trường mới, góp phần chuyển hướng tiêu thụ nông sản trong giai đoạn hiện nay.



Theo MINH HẢI (SGGPO)