Gia Lai: Sôi động thị trường vàng ngày vía Thần Tài

(GLO)- Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) đã trở thành thói quen của nhiều người. Vì vậy, dù giá vàng tăng khá cao nhưng rất đông khách vẫn đổ về các tiệm vàng trong ngày vía Thần Tài năm nay để mua sắm.

* Vàng miếng, trang sức linh vật hút khách

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong ngày vía Thần Tài năm nay, các điểm kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị một lượng vàng tương đối lớn với nhiều mẫu mã đa dạng, mới lạ. Chị Nguyễn Trần Hoàng Châu-Cửa hàng trưởng Trung tâm Kim hoàn PNJ-Chi nhánh Gia Lai cho biết: "Cửa hàng đã nhập về 1.000 miếng vàng PNJ các loại, chủ yếu là vàng miếng loại 1 chỉ dập chữ Phúc, Tài, Lộc. Cùng với vàng miếng, các sản phẩm độc đáo phục vụ khách mua ngày vía Thần Tài năm nay là vòng charm chuột vàng 24k, vòng tay thiềm thừ, tỳ hưu, kim tý, kim tiền… Đặc biệt, năm nay, PNJ cho ra mắt các bộ nữ trang mùa xuân bằng vàng 24k với nhiều mẫu mã bắt mắt phục vụ khách hàng mua sắm trong ngày này. Để đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may của người dân, mẫu mới năm nay cho ngày vía Thần Tài là bao lì xì hình con chuột mạ vàng với giá 450 ngàn đồng/cái. Ngoài ra, các sản phẩm trang sức kim tý được chế tác nhỏ với giá từ 2,5 triệu đồng/sản phẩm trở lên cũng khá hút khách".

Khách mua vàng tại Trung tâm Kim hoàn PNJ trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Vũ Thảo

Tương tự, nhiều tiệm vàng cũng chuẩn bị các dòng trang sức hình linh vật của năm Canh Tý được chế tác rất tinh xảo, độc đáo. Ông Hoàng Ngọc Minh-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Vàng Vĩnh Thạnh cho biết: Từ sáng sớm, tiệm vàng đã mở cửa phục vụ khách hàng. Cửa hàng chuẩn bị đủ các loại vàng miếng SJC lẻ, vàng miếng Thần Tài loại 1 chỉ và hàng ngàn sản phẩm trang sức hình linh vật như: nhẫn kim tý, nhẫn kim tiền loại 18k và 24k… Hiện tại, khách hàng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vàng ép vỉ với khối lượng 1-2 chỉ hoặc các sản phẩm quà tặng có ý nghĩa phong thủy để cầu mong một năm thuận lợi, may mắn.

Khảo sát giá bán lẻ lúc 10 giờ ngày 3-2 tại các tiệm vàng cho thấy, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến là 4.495.000 đồng/chỉ nhưng có nơi đẩy giá bán đến 4.550.000 đồng/chỉ; vàng miếng PNJ 4.498.000 đồng/chỉ, loại miếng PNJ Thần Tài ép vỉ dập chữ Phúc, Tài, Lộc 4.610.000 đồng/chỉ. Nhiều tiệm vàng đã đẩy giá ở chiều bán ra và chiều mua vào chênh nhau rất cao, như vàng 9T9 giá bán ra-mua vào chênh nhau 200 ngàn đồng/chỉ.

Phong bì lì xì hình con chuột mạ vàng với giá chỉ 450 ngàn đồng/cái rất hút khách. Ảnh: Vũ Thảo

*Chen nhau mua vàng cầu may

Do năm nay ngày vía Thần Tài rơi vào thứ hai nên người dân không đi mua sớm như mọi năm mà đến giữa trưa mới tập trung đi mua. Dọc đường Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), nơi tập trung nhiều điểm kinh doanh vàng, lượng khách ra vào nườm nượp, chen lấn nhau chọn mua vàng. Có mặt từ sớm tại cửa hàng của PNJ, chị Nguyễn Thị Mai Sen (thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku) cho biết, năm ngoái, đến trưa chị mới đi mua thì loại miếng ép vỉ 1 chỉ đã hết. Vì vậy, năm nay, chị đi vào buổi sáng sớm để mua cho được miếng vàng khắc chữ Lộc. Trong khi đó, để tránh cảnh chen lấn trong ngày này, chị Trần Vũ Minh Thư (hẻm 771 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cho hay: "Rút kinh nghiệm mọi năm, cảnh chen chúc mua vàng thường gây khó khăn cho việc chọn lựa mẫu trang sức ưng ý nên năm nay, từ mùng 8, tôi đã đến đặt mẫu, sáng nay chỉ việc ra nhận về".

Ngoài sắm vàng nhẫn, vàng miếng để cất trữ, nhiều người chọn vàng trang sức để đeo trên người hy vọng may mắn luôn bên mình. Ảnh: Vũ Thảo

Theo quan niệm, mua vàng miếng 1 chỉ là để cầu lộc, miếng 2 chỉ là cầu phúc, miếng 5 chỉ là cầu tài. Nhưng vào ngày này, khách thường chỉ mua mang tính chất tượng trưng gọi là để lấy may, hầu như không ai mua số lượng nhiều. Bởi lẽ, sau ngày vía Thần Tài, giá vàng thường giảm. Nhiều tiệm vàng cho biết, xu hướng khoảng 2 năm nay là khách chọn mua nữ trang theo linh vật của năm để đeo bên mình, cầu mong một năm may mắn, sung túc. Tuy nhiên, sức mua năm nay không bằng năm trước vì giá vàng tăng cao. So với thời điểm này năm trước, giá vàng đã tăng đến 800 ngàn đồng/lượng. Do đó, người dân cũng dè chừng hơn trong việc mua sắm. "Ngoài loại nhẫn tròn truyền thống, khách đến chọn mua vàng 1 chỉ ép vỉ rất nhiều. Cùng với đó, các loại trang sức như nhẫn tỳ hưu, nhẫn kim tiền, nhẫn và mặt dây chuyền kim tý được bán ra với số lượng lớn. Từ mùng 8 Tết, sức mua đã bắt đầu tăng"-chị Nguyễn Thị Thu Hà, chủ Hiệu vàng Hà Trí cho biết.