Sôi động thị trường thực phẩm ngày 29 Tết

(GLO)- Không khí mua sắm đang hối hả diễn ra khắp các siêu thị, các chợ lớn nhỏ trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sức mua đang tăng nhanh ở hầu hết các mặt hàng từ tiêu dùng đến thực phẩm, giá cả cũng tăng so với mấy ngày trước, trong đó thực phẩm tươi sống có mức tăng mạnh từ 30-40%.

Thịt tăng mạnh, hải sản khan hàng

Ghi nhận sức tiêu thụ và giá cả các mặt hàng thịt, hải sản trong ngày 29 Tết tăng rất mạnh. Tại chợ Hoa Lư (TP. Pleiku), thịt heo có giá bán 120-160 ngàn đồng/kg (tăng khoảng 10 ngàn đồng/kg), thịt gà ta 140-160 ngàn đồng/kg (tăng 10-20 ngàn đồng/kg), thịt bò thăn 290-300 ngàn đồng/kg (tăng 30 ngàn đồng/kg). Theo chị Nguyễn Thị Dung-một tiểu thương bán thịt bò tại chợ Hoa Lư, giá thịt bò nhập từ các lò mổ đã bắt đầu tăng từ ngày 20 Âm lịch đến nay, giá bán cũng tăng ban đầu là 10 ngàn đồng/kg, sau đó mức tăng là 20 ngàn đồng/kg và đến hôm nay tăng thêm 30 ngàn đồng/kg. Chị Dung cho biết, sức mua đã tăng mạnh trong mấy ngày qua với mức tăng khoảng 40%, dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngày 30 Âm lịch.

Thực phẩm tươi sống có giá tăng mạnh kể từ 27 Tết. Ảnh: Vũ Thảo

Còn chị Nguyễn Thị Hoài Thanh-tiểu thương bán thịt heo cho biết: "Năm nào cứ đến 29 Âm lịch là người dân bắt đầu mua thịt để trữ trong mấy ngày Tết và cúng kính nên sức mua tăng gấp đôi so ngày thường. Hơn 1 tuần nay, trung bình mỗi ngày quầy chị bán ra khoảng 200 ký thịt. Trước đó, giá thịt heo đã tăng rất cao khiến sức mua giảm nên thời điểm này giá báo từ các lò cũng chỉ nhích nhẹ với mức tăng 10 ngàn đồng/kg. So với mọi năm, giá thịt heo vào những ngày giáp Tết tăng ít hơn".

Trong khi đó, hải sản có mức tăng rất mạnh 30-50%. Cụ thể, giá tôm thẻ sống ở các chợ từ 200 ngàn đồng/kg tăng lên 250 ngàn đồng/kg, tôm sú 350-450 ngàn đồng/kg (tăng 60 ngàn đồng/kg), mực nang loại trên 1 kg 1 con 350 ngàn đồng/kg (tăng 80 ngàn đồng/kg), mực ống lớn từ 250 ngàn đồng tăng lên 380 ngàn đồng/kg, cá bốp từ 250 ngàn đồng/kg tăng lên 350 ngàn đồng/kg, cá chẽm từ 150 ngàn đồng tăng lên 200 ngàn đồng/kg… Chị Võ Hồng Loan (tiểu thương bán hải sản ở khu vực Chợ đêm Pleiku) cho hay, hôm nay (29 Tết) hàng lên là chuyến cuối cùng, nên giá cả các loại đều tăng mạnh. Nếu cách đây vài ngày, giá chỉ tăng khoảng 30% thì nay có loại đã tăng đến 50%, tập trung vào các loại cá mắc tiền thường được khách mua trong dịp Tết là cá bốp, cá mú, cá thu, cá lù, cá hồng biển…

Theo các vựa hải sản, nhiều đầu mối bỏ sỉ ở Bình Định, Quảng Ngãi đã giảm lượng hàng từ 2 ngày nay. Do hàng giá tăng quá cao nên nhiều vựa cũng không dám nhập, do đó mới có tình trạng khan hàng hải sản. Lý giải cho việc giá bán tăng quá cao, chị Lâm-chủ một vựa hải sản ở chợ Phù Đổng cho biết: "Hàng bán lẻ tại chợ ít, một phần là do các nhà hàng nhập trữ bán trong những ngày Tết, phần do thời điểm từ 29 Tết ngư dân cũng đã nghỉ nên không có hàng. Đây là mặt hàng tươi sống nên tôi cũng không dám nhập nhiều để trữ, vì chủ yếu trong ngày hôm nay là bán mạnh nhất, nếu còn tồn hàng sẽ bán thêm một buổi sáng mai nữa rồi nghỉ Tết".

Trái cây "đội giá"

Người dân ngày càng có thói quen mua trái cây trong siêu thị. Ảnh: Vũ Thảo

Theo những người bán hàng, những ngày cận Tết, giá hàng nhập tại vựa tăng, cùng với chi phí vận chuyển rất cao nên giá bán lẻ cao là đương nhiên. Bên cạnh một số loại trái cây được người tiêu dùng ưa chuộng vào dịp Tết tăng giá mạnh thì cũng có nhiều loại chỉ nhích giá nhẹ do nguồn cung trên địa bàn dồi dào như cam, quýt, dưa hấu. Trong khi đó, giá trái cây tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku, Vinmart Pleiku lại tương đối ổn định, hầu như không tăng so ngày thường, thậm chí nhiều loại còn giảm giá.

Khảo sát giá ở một số chợ cho thấy phổ biến thanh long được bán với giá 70 ngàn đồng/kg (tăng 30 ngàn đồng/kg), cam Ai Cập 65 ngàn đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng/kg), táo Empire 95 ngàn đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng/kg), lê Hàn Quốc 80 ngàn đồng/kg (tăng 15 ngàn đồng/kg), mãng cầu 85 ngàn đồng/kg (tăng 30 ngàn đồng)… Chị Nguyễn Thị Mai-một tiểu thương bán trái cây ở Trung tâm Thương mại Pleiku chia sẻ: "Thông thường, từ 22 Âm lịch trở đi giá trái cây đã bắt đầu nhích nhẹ, nhưng đến 28 Tết, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng vọt thì giá lại tiếp tục tăng lên, với mức tăng 10-30 ngàn đồng/kg. Mỗi ngày, lượng hàng nhập về phải cao gấp đôi, gấp ba so ngày thường. Năm nay, hàng bán ra không bằng năm ngoái, bởi thu nhập trong dân giảm nên người dân cũng mua số lượng hạn chế hơn".

Trong khi rau ăn lá giá rẻ bèo thì rau củ lại tăng giá mạnh. Ảnh: Vũ Thảo

Cùng với trái cây, giá các loại đậu, củ cũng tăng đáng kể, từ 10-15 ngàn đồng/kg, riêng rau xanh là giữ nguyên giá, có loại lại giảm so ngày thường. Hàng thực phẩm tươi sống tăng giá mạnh khiến người tiêu dùng ai nấy cũng xuýt xoa vì phải móc thêm hầu bao. Chị Hồ Thị Tân (hẻm 47 Phù Đổng, TP. Pleiku) nói: "Ngày Tết, thực phẩm cái gì cũng tăng, nhất là các loại trái cây, thịt cá. Để tiết giảm chi phí mua sắm Tết, tôi phải mua bớt lại mỗi thứ một ít. Mặc dù giá tăng do nhu cầu tăng cao nhưng nhìn chung năm nay thị trường không có biến động nhiều về giá cả".