Mứt Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt

Nguy cơ mất an toàn từ mứt có màu lòe loẹt Theo BS Trần Thị Minh Hạnh - trưởng khoa dinh dưỡng & tiết chế Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP.HCM), mứt nằm trong nhóm thực phẩm nguy cơ mất an toàn cao do việc tạo độ dai giòn và tạo màu. Do đó, người tiêu dùng không nên chọn các sản phẩm mứt có màu đậm. "Những sản phẩm có màu đậm, lòe loẹt có nguy cơ dùng các phụ gia cấm sử dụng trong thực phẩm hoặc dùng phụ gia cho phép nhưng liều lượng vượt ngưỡng quy định. Tốt nhất nên dùng sản phẩm có màu tự nhiên", bà Hạnh khuyến cáo.