Gia Lai: Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp

(GLO)-Thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép... Tuy nhiên, theo nhận định, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn sẽ diễn biến khá phức tạp, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

Thủ đoạn tinh vi

Theo Thượng tá Bế Minh Hiếu-Phó Trưởng phòng Phòng-chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn biên giới diễn ra nhỏ lẻ, chủ yếu vào thời điểm trước Tết Nguyên đán. Một số đối tượng người Việt Nam móc nối với các chủ hàng người Campuchia ở bên kia biên giới để mua hàng rồi lợi dụng đêm tối, giờ nghỉ, ngày nghỉ lén lút vận chuyển qua các đường mòn biên giới, cất giấu tại các khu vực dân cư hoặc bìa rừng. Sau đó, các đối tượng bán lại cho đầu nậu hoặc vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng thường bỏ lại tang vật, trốn chạy về phía Campuchia.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Trung tá Vương Thế Tâm-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy-Môi trường (Công an huyện Đức Cơ) cho biết: Giới buôn lậu thường dùng xe độ chế chở thuốc lá trong rừng rồi đem ra các bãi tập kết gần quốc lộ 19, khi đủ lượng hàng sẽ dùng xe ô tô bán tải đưa đi tiêu thụ. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi sẵn sàng bỏ phương tiện và tang vật để trốn thoát. Thực tế trên địa bàn đã có nhiều vụ việc lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tang vật nhưng vắng chủ.

Thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: LÊ GIA

Ông Hoàng Lương Quang-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cũng nêu thực trạng: “Các đối tượng buôn bán hàng cấm sử dụng người để canh chừng lực lượng chức năng 24/24 giờ. Khi phát hiện các lực lượng đi tuần tra, kiểm soát, số này sẽ báo cho đồng bọn án binh bất động gây khó khăn cho việc phát hiện bắt quả tang”. Theo ông Quang, các đối tượng thường vận chuyển hàng hóa qua đường mòn hai bên cánh gà cửa khẩu hoặc giấu hàng trong các xe ô tô vận chuyển hành khách qua lại cửa khẩu. Thậm chí, chúng còn độ chế thêm các bộ phận trên phương tiện, các ngăn chứa bí mật để giấu hàng hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Quyết liệt đấu tranh, bóc gỡ

Huyện biên giới Đức Cơ được xác định là “điểm nóng” về vận chuyển thuốc lá lậu. Chính vì vậy, những ngày cuối năm, các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý Thị trường đều tập trung lực lượng đấu tranh với hoạt động này. Sau thời gian lên kế hoạch, chiều 31-12-2019, Công an tỉnh đã bóc gỡ đường dây vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, thu giữ hơn 76.000 bao thuốc lá ngoại các loại. Theo điều tra ban đầu, đường dây này có nhiều đối tượng tham gia với các nhiệm vụ khác nhau. Nguồn hàng được chúng mua của các đối tượng người Campuchia, sau đó vận chuyển bằng ô tô về cất giấu tại một kho ở TP. Pleiku trước khi đưa đến các địa bàn khác để tiêu thụ. Được biết, mỗi chuyến xe vận chuyển khoảng 20.000 bao thuốc lá lậu. Lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng này hoạt động hàng ngày và hầu hết đều tẩu tán tang vật trót lọt, không để lượng hàng hóa tồn đọng lâu ngày. Cũng trên địa bàn huyện Đức Cơ, trong khoảng thời gian cuối năm 2019, Công an huyện còn phát hiện 3 vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá lậu với gần 3.000 bao thuốc lá ngoại.

Không chỉ thuốc lá lậu, Đức Cơ còn là “điểm nóng” về vận chuyển pháo nổ. Trong những ngày cuối năm 2019, đầu năm 2020, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép. Cụ thể, ngày 4-1-2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, thu giữ 45 hộp pháo hoa với trọng lượng 72 kg và 1 xe máy không biển kiểm soát do đối tượng bỏ lại. Thượng tá Bế Minh Hiếu cho hay, khi tổ tuần tra phát hiện, triển khai đội hình bao vây, đối tượng đã lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp bỏ lại tang vật, phương tiện chạy về hướng Campuchia. Trước đó, vào ngày 31-12-2019, Công an huyện Đức Cơ cũng bắt giữ 1 xe tải chở theo 165 kg pháo. Đối tượng vận chuyển số pháo trên khi phát hiện bị truy bắt đã bỏ lại phương tiện cùng tang vật rồi tẩu thoát.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động bắt giữ các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: V.N

Không chỉ trên khu vực biên giới, ở thị trường nội địa, tình hình vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng cấm, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng diễn biến phức tạp với các mặt hàng như: pháo nổ, thuốc lá điếu, quần áo may sẵn, giày dép, phụ tùng xe máy, mỹ phẩm, thực phẩm... Tính từ ngày 13-12-2019 đến nay, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển gần 400 kg pháo. Lực lượng Công an thành phố xác định, số lượng pháo trên chủ yếu được tuồn về từ hướng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum). Về phía Cục Quản lý Thị trường tỉnh, ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng-nhấn mạnh: “Cục đã chỉ đạo các đội Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời những vấn đề nóng, nổi cộm trên thị trường. Trong năm 2019, các đội đã tiến hành kiểm tra 2.192 vụ và phát hiện, xử lý vi phạm 1.496 vụ, trong đó có 80 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm; 35 vụ vi phạm về hàng lậu và 44 vụ vi phạm về hàng giả...”.

Mở các đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn

Trong năm 2019, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3.184 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 56,8 tỷ đồng, khởi tố 72 vụ/94 đối tượng. Trong đó có 1.028 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 2.111 vụ gian lận thương mại, điều kiện kinh doanh; 45 vụ hàng giả.



Theo nhận định của cơ quan chức năng, tình hình buôn lậu, mua bán hàng cấm và gian lận thương mại sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Các đối tượng cũng sẽ có những thủ đoạn tinh vi hơn để đối phó với lực lượng chức năng. Do vậy, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân đã được các đơn vị quan tâm, đẩy mạnh. Trung tá Vương Thế Tâm chia sẻ: “Sau khi triển khai nhiều giải pháp, tình hình vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn đã được kiềm chế. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, bám nắm địa bàn 24/24 giờ, đặc biệt là ở khu vực biên giới. Với những hộ dân trong khu vực, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, vận động không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu và tích cực tố giác với lực lượng chức năng khi phát hiện các vụ việc phạm pháp”.

Song song với đó, lực lượng chức năng cũng mở các đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. Đề cập đến vấn đề này, Thượng tá Bế Minh Hiếu cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, dự báo tình hình sát, đúng, chủ động nắm chắc tình hình tội phạm từ xa, từ ngoài biên giới, chú trọng các địa bàn, khu vực trọng điểm... Đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đường dây, đối tượng buôn lậu; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các địa điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới, chủ phương tiện có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa... để xây dựng kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm, khu vực cửa khẩu, các đường mòn, sông biên giới... nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép và các vi phạm pháp luật khác, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về buôn lậu trên địa bàn phụ trách quản lý.

Tương tự, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ông Lê Hồng Hà thông tin: “Cục đã chỉ đạo các đội Quản lý Thị trường tập trung mọi nguồn lực, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết Nguyên đán như: quần áo, giày dép, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, điện lạnh, hàng điện tử... Đặc biệt là không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân”.